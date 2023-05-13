شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى من الشائعات.. جينيفر لوبيز وبن أفليك يؤكدان متانة علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن علاقة بن أفليك وجينيفر لوبيز لم تتأثر بما تم رصده أمس من أعين المصورين حينما بدا عليهما التوتر بارزاً للغاية خلال احتفال لوبيز بعرض فيلمها الأخير the mother، حينما ظهرت وهى توجه تحذيرات لزوجها، فيما بدا هو بوجه عبس، وهو ما أطلق حملة من التعليقات على تلك الصور عبر وسائل السوشيال ميديا متذكرين ما حصل في حفل الجرامى من صور مشابهه جعلت البعض يخمن حول اقتراب انتهاء العلاقة.

إلا أنهما وفى اليوم الثانى ظهرا معاً وهما يسيران والضحكات تسيطر على وجوههما بصورة كبيرة مثلما ذكر تقرير ديلى ميل وكأنها رسالة للجميع حول متانة علاقتهما.



لوبيز مع ابن افليك

جدير بالذكر أن ما حصل خلال حفل فيلمها لا يعد الأول فى تاريخ علاقتهما على مدار سنتين، وسبق وحصل فيهما الأمر من قبل، وذلك بعدما سبق وحصل نفس الموقف، حينما كانا معاً بحفل الجرامى، وظهر على وجه بن أفليك علامات الضيق من تحذيرات لوبيز ومطالبتها له بضرورة الابتسام أكثر.



لوبيز وبن افليك

من ناحية أخرى سبق وساندت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، زوجها النجم العالمى بن أفليك، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Air، حيث دخلا سويا على السجادة الحمراء، واحتضنت لوبيز زوجها فى العرض بلوس أنجلوس، لتهنئته على نجاح الفيلم.