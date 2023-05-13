شكرا لقرائتكم خبر عن جون ترافولتا يعود للسينما من خلال فيلم كوميدى رومانسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الثنائى جون ترافولتا وكاثرين هيجل للمشاركة في فيلم يدور يحمل طابع الكوميديا الرومانسية، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع فارايتي، والذى أكد أن الفيلم مأخوذ من الكاتب والمخرج نيك فاليلونجا، ويحمل اسم That's Amore.

هذا وتستعد دار جوليان للمزادات، لبيع بدلة الممثل الأمريكي جون ترافولتا، البيضاء المؤلفة من ثلاث قطع، فى مزاد علنى، وسيحظى عشاق "Saturday Night Fever" بفرصة اقتناء قطعة من تاريخ عصر ثقافة البوب، ومن المتوقع أن تحقق البدلة حوالى 200 ألف دولار، كجزء من قائمة مبيعات "Hollywood: Classic & Contemporary" الذى تنظمه دار جوليان للمزادات، وشركة ترنر كلاسيك موفيز، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بين 22 و23 أبريل.

وفي الفيلم الدرامي الراقص الصادر عام 1977، يلعب ترافولتا، دور توني مانيرو، الشاب الإيطالي الأمريكي من بروكلين الذي يحاول الهروب من حقائق حياته من خلال السيطرة على حلبة الرقص في الديسكو المحلي، وساهم الفيلم الناجح بنشر موسيقى الديسكو بأنحاء العالم، وحصل ترافولتا على ترشيح جائزة الأوسكار، لأفضل ممثل عن أدائه المميز، وفقا لموقع CNN عربية.

وبدلة البوليستر التي ارتداها ترافولتا في مشهد مسابقة الرقص الشهيرة للفيلم، هي واحدة من اثنتين فقط تم استخدامهما أثناء إنتاج الفيلم، وتتميز السترة بياقة صدر مبالغ فيها تتميز بغرزات دقيقة، وتصفها دار المزادات، بأنها "واحدة من أكثر الأزياء شهرة في تاريخ السينما"، موضحة أنها مزودة بتصديق على أصالتها من استوديوهات باراماونت وترافولتا نفسه.