موسى نجل هبة مجدي يُثير الجدل بأول ظهور علني على السوشيال ميديا.. صورة!

كتب امير فتحي في السبت 13 مايو 2023 05:51 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تجمع الفنانة هبة مجدي وطفلًا صغيرًا وقاموا بالإشارة إلى أنها أول صور تجمعها بنجلها الثاني “موسى” الذي اقترب من عامه الثاني.

والحقيقة أن هذه الصور من كواليس تصوير أحد الإعلانات التي شاركت فيها هبة مجدي مؤخرًا لحفاضات الأطفال وأنها ليست صور نجلها الحقيقي وأن هذا الطفل موديل لهذا الإعلان ولا يمت للفنانة بأي صلة.

ظهور هبة مجدي بصحبة طفل يثير الجدل

ورغم ذلك أصر بعض متابعيها على «إنستجرام» أن الطفل هو ابنها موسى الذي لم يظهر برفقتها في أي صورة منذ ولادته، مثله مثل شقيقته الكبرى دهب البالغة من العمر 4 سنوات حيث ظهرت في صور قليلة جدًا برفقة والديها هبة مجدي ومحمد محسن مع إخفاء ملامح وجهها.

أبناء هبة مجدي ومحمد محسن

يُذكر أن هبة مجدي رزقت بابنها موسى يوم 20 سبتمبر من العام 2021، واستلهمت اسمه من اسم مسلسل “موسى” الذي عرض بموسم رمضان لنفس العام من بطولة النجم محمد رمضان، وتعمدت هبة وقتها إخفاء حملها.

وكانت حريصة على نشر صور قديمة لها أو صور تظهر وجهها فقط، وفي بعض المناسبات لجات لنشر صور من أرشيف الذكريات مثلما فعلت لدعم زميلتها ياسمين عبد العزيز في محنتها المرضية إذ نشرت مجدي صورة لهما من الطفولة.

هبة مجدي من كواليس إعلانها الجديد

وفي 22 أبريل/ نيسان 2017، رزقت هبة مجدي ومحمد محسن بمولودتهما الأولى، وأطلقا عليها اسم “دهب”، وعانت حينها الفنانة المصرية من اكتئاب الحمل.

هبة مجدي تتحدث عن عائلتها

في ذات السياق، يُذكر أن برنامج سهرانين الذي يعمل علي تقديمه النجم أمير كرارة والمذاع على قناة ON كان قد أستضاف النجم أحمد صلاح حسنى والفنانة هبة مجدى والمطربة إيمان الشميطي.

ومن خلال اللقاء قالت الفنانه هبة مجدى عن ارتباطها بزوجها المطرب محمد محسن وتعاملهما مع بنتها “دهب” وابنها “موسى”، وقالت: ” زوجي بيحب الأطفال دهب بنتى 4 سنين ونص ومرتبطة بأبوها جدا

كما أضافت أن زوجها المطرب محمد محسن يشاركها برأيها فى الأغنيات، قائلة: “محمد لو عاجباه أغنية بيبعتهالى أسمعها عشان ياخد رأيى، وسكته فى الغنا جديدة عليا.

وعن طفولتها، كشفت: “خلال الصف الثالث الابتدائى.. اشتغلت فى مسلسل عمو فؤاد 4 مواسم متتالية والأستاذ فؤاد المهندس كان دايما كله نشاط وعايز يرقص معانا، وعرفت قيمة الصور اللى بتجمعنى بالنجوم دول دلوقتى.. كنت بلعب باليه واتصورت مع صابرين صورة فى طفولتى وبعد سنين مصدقتش إن أنا اللى اتصورت معاها”.

وتابعت: “كنت فى مدرسة راهبات وبنات بس، ومكنش ينفع أكلم ولاد خالص.. كنت شقية قوى وفى مرة بجرى فى البيت خبطت فى الطرابيزة وفتحت حاجبى وخيطت من غير بنج”.

هبة مجدي:

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها بعدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت هبة مجدي، في الصور بإطلالة متميزة ومحتشمة، مرتدية بليزر أخضر لامع، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وإنسدال خصلات شعرها البنية علي كتفها.

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

يذُكر أن أخر أعمال هبة مجدي المداح وتدور قصة مسلسل “المداح 3 .. أسطورة العشق” حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع فيحبفتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات

وعبرت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها بردود الأفعال حول دورها فى مسلسل “المداح 3″، عبر لقاء تليفزيوني ببرنامج انسيدر بالعربي .

وقالت هبة مجدي: “سعيدة جدًا بردود أفعال الجمهور حول شخصيتي فى المسلسل، ومازالت شخصية رحاب تسيطر عليا بعد انتهاء العمل فى حياتي الشخصية، خاصة أنها أم وكانت ترتبط ارتباط كبير بابنها ” .

أبطال جدد في المداح 3

شارك في “مسلسل المداح.. أسطورة العشق” مجموعة من الفنانين الجُدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورًا مؤثرًا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر في صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر الفنان خالد زكى فى العمل.

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