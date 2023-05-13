بعد أيام من رحيل مصطفى درويش.. الوسط الفني العربي يفجع بوفاة نجم شهير عن عمر يناهز 81 عامًا!

كتب امير فتحي في السبت 13 مايو 2023 08:43 صباحاً - في خبر محزن أصاب الساحة الفنية العربية أمس الجمعة، تم الإعلان عن وفاة عبد الكريم عبد القادر في مستشفى جابر في الكويت عن عمر ناهز الـ81 عاماً بعد صراع مع المرض.

رحيل عبد الكريم عبد القادر بعد صراع مع المرض

وقالت وسائل الإعلام الكويتية إنه انتقل إلى رحمة الله المطرب الكبير عبد الكريم عبد القادر في مستشفى جابر بعد صراع مع المرض.

يعد الفنان عبد الكريم عبد القادر رمز الأغنية الكويتية عبر تاريخها وواحد من أهم مطربي الخليج العربي عبر تاريخه، وواحد من أهم وأشهر فناني دولة الكويت في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي

الفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر

وشارك حساب صحيفة القبس الكويتية على «تويتر» بنشر صورة الراحل ونعاه بكلمات مؤثرة وكتب: “الفنان القدير #عبدالكريم_عبدالقادر.. في ذمة الله • بعد رحلة من العطاء امتدت لـ 60 عاما • «القبس» التي آلمها المصاب تتقدم من أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة”.

النجوم يعزون برحيل عبد الكريم عبد القادر

وفور انتشار الخبر تسارع عدد من النجوم بإرسال كلمات التعزية ومشاركة حزنهم على رحيل عبد الكريم، لينعي معالي المستشار تركي آل الشيخ الفنان الراحل عبر توتير قائلا: “رحم الله الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر وعزائي لعائلته الكريمه وكل محبيه في الكويت والعالم العربي … اليوم نفقد رمز من رموز الاغنيه الخليجيه والعربيه … رحمك الله يا أبو خالد”.

لطيفة التونسية شاركت في واجب العزاء عبر حسابها الخاص على تويتر وكتبت: “البقاء والدوام لله وحده انا لله وانا اليه راجعون. كنت وستبقى فنان عظيم ومدرسه كبيره مختلفه ستتعلم منها اجيال وانسان عظيم . اعزى نفسى واعزى كل محبينك ويصبر اهلك . #عبد_الكريم_عبد_القادر “.

كما شارك مصطفى الآغا بنعي الراحل عبر حسابه على تويتر حيث كتب معزيًا: “صوت وتاريخ وذاكرة … رحمك الله ايها النجم الكبير #عبد_الكريم_عبد_القادر”.

تزوج الفنان عبد الكريم عبدالقادر في عام 1967، ولديه 5 أولاد هم : خلود، إيمان، خالد، محمد، فيصل. يُذكر أن الراحل عمل موظفًا في وزارة الداخلية الكويتية، ثم نقل خدماته إلى وزارة الإعلام، قسم الموسيقى، إلى يوم تقاعده.

مشوار عبد الكريم عبد القادر

مشوار طويل عاشه عبد الكريم في عالم الموسيقى، حيث اشتهر بلقب “الصوت الجريح” في عام 1988 وخاصة بعد أغنيته الشهيرة “أجر الصوت”.

وفي أواخر 2022، أصيب بوعكة صحية استدعت دخوله إلى أحد مستشفيات دولة الإمارات، وبعد العلاج خرج ليُطمئن جمهوره في مقطع فيديو وهو جالس على كرسي متحرك داخل غرفته.

ومن أشهر أغنيات عبد الكريم : “تكون ظالم”، كلمات محمد محروس وعبد الرحمن البعيجان، و”سرى الليل يا قمرنا”، كلمات الدكتور عبد الله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر.

أما أشهر ألبوماته :(زوار، غريب، باختصار، أغنية الوداع، الله معاي، مستحيل، الصوت الجريح، تأخرتي، أسمع صدى صوتك، ساعة سعيدة، أعترفلك).

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