شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا المسعودى تدخل فى صراعات مع زوجها بسبب الفلوس فى "مندوب مبيعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة التونسية يسرا المسعودى إنها استأنفت تصوير مشاهدها فى فيلم مندوب مبيعات فى دبى، وذلك بعد فترة توقف خلال الفترة الماضية، مشيرة لـ"الخليج 365"، إلى أنه تم الانتهاء من جزء كبير فى أحداث الفيلم خلال الفترة الماضية ومقرر تصوير بعض المشاهد فى مصر قريباً للانتهاء من العمل والتجهيز لطرحه فى دور العرض.

وكشفت يسرا عن طبيعة دورها فى الفيلم إذ تجسد شخصية بدرية المتزوجة من أحمد فتحى، والتى تدخل فى صراعات دائمة معه بسبب المال، حيث إنها عصبية وصوتها عالي، وتطرد زوجها من المنزل باستمرار، لافتة إلى أن كل ما يهمها هو إحضاره للفلوس إلى أن يتغير الحال ويسافر زوجها دبى وبصبح معه فلوس كثيرة لتقرر السفر له هناك ومن هنا تحدث العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.



يسرا المسعودى مع احمد فتحى

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة بيومى فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحى، إسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عونى، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم وعدد من نجمات السوشيال ميديا، وتأليف وإخراج حامد صالح، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى كوميدى مع خط رومانسي حول العلاقات العاطفية والزوجية.

يذكر أن يسرا المسعودى عرض لها مؤخراً فيلم صابر وراضى على منصة Watch it الرقمية، والفيلم تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة: أحمد آدم، رزان مغربى، محسن محيى الدين، سلوى عثمان، فريدة يوسف حسام، محمد مهران، شريف صبحى، شريهان الشاذلى وضيوف الشرف أحمد شيبة، محمود الليثى، عبد الباسط حمودة الذين يغنون خلال أحداث الفيلم.

وكان آخر أعمال يسرا المسعودى فى الدراما المصرية، مسلسل "شارع 9" من بطولة رانيا يوسف، نرمين الفقي، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، هدى الاتربي، صبا الرافعي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، عهدي صادق، سميرة صدقى، رانيا ملاح، حسام فاروس، مفيد عاشور، حمدي هيكل، شريف باهر، أحمد الدمرداش، ايمي اسلام، عبير منير، جيهان أنور، أحمد منير، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.