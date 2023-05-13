شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "فضل ونعمة" بمهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم السبت فيلم "فضل ونعمة" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم بمركز الإبداع داخل دار الأوبرا المصرية، وهو من بطولة الفنان ماجد الكدواني، هند صبري، سما ابراهيم، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد ممدوح، ياسمينا العبد، إسماعيل الجندي، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول "فضل" و"نعمة" وهما زوجان يواجهان أزمة مالية فيقررا إنشاء مطعم متنقل، والمشاركة في مسابقة طعام، ولكن يقعان في مشكلة ويتورطان في إحدى القضايا، مع عدد من المفارقات والأحداث الكوميدية.

مهرجان جمعية الفيلم يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.