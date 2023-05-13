شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة جيمي فوكس تعلن خروج والدها من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كورين فوكس، ابنة الممثل الأمريكي جيمي فوكس، أن والدها خرج من المستشفى منذ أسابيع، مهاجمة وسائل الإعلام التي تنشر أخبارًا غير دقيقة عن حالته الصحية.

ونشرت ابنة جيمي فوكس عبر حسابها بانستجرام صورة لوالدها وكتب تعليقا عليها: من المحزن أن نرى كيف تعمل وسائل الإعلام، كان والدي خارج المستشفى منذ أسابيع، يتعافى ، "كتبت كورين في قصتها على Instagram. "في الواقع ، كان يلعب Pickleball، شكرا لصلوات الجميع ودعمهم. لدينا إعلان عمل مثير الأسبوع المقبل أيضًا".

يظل دخول جيمي فوكس إلى المستشفى غامضًا إلى حد ما، حسبما تؤكد صحيفة فارايتي، إذ سبق أن كتبت كورين في 12 أبريل عبر Instagram: "أردنا أن نشارك أن والدي جيمي فوكس تعرض لمضاعفات طبية أمس، ولحسن الحظ ، بسبب العمل السريع والعناية الكبيرة ، فهو بالفعل في طريقه إلى الشفاء. نحن نعلم كم هو محبوب ونقدر صلواتك، تطلب الأسرة الخصوصية خلال هذا الوقت ".

ابنة جيمي فوكس تعد الشخص الذي تعامل مع تقديم تقارير إلى وسائل الإعلام عن والدها، ومرت أسابيع وحدثت المزيد من التقارير المتناقضة من عدة مصادر طبية، واتفقت معظم وسائل الإعلام على أن النجم الفائز بالأوسكار لا يزال في المستشفى، قبل أن تخرج مؤخرا وتقول أنه خرج منذ أسابيع.