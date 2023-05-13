حميد الشاعري يحتفل بعقد قران ابنته نبيلة وسط العائلة.. صور

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم حميد الشاعري بعقد قران ابنته الكبرى نبيلة داخل إحدى قاعات المناسبات بالقاهرة الجديدة في إطار عائلي، ومن المقرر إقامة حفل زفاف كبير خلال الأيام المقبلة يضم كل النجوم.

وحل مؤخرًا الفنان حميد الشاعرى ضيفًا على برنامج "وكمن" الذى يهتم بمطربى الثمانينيات والتسعينيات، وتقدمه الإعلامية مها السنباطى وهشام حنفى نجم الأهلى السابق على إذاعة أون سبورت أف أم 93.7 وكشف حميد الشاعرى عن بداية مشواره فى الغناء وتحديدًا ألبوم عيونها مع فرقة المزداوية مشيرًا إلى أن هذا الألبوم لم يحقق نجاحًا ولكن المفارقة أن اغنية عيونها أصبحت "تريند" فى الوقت الحالى بعد مرور أكثر من 30 عامًا على إطلاقها وقال الشاعرى إنه رغم عدم نجاح ألبوم عيونها لكن شركة سونار المنتجة فى ذلك الوقت كانت مؤمنة بموهبتى وأصرت على العمل معًا مجددًا وأنتجنا بعد ذلك البوم رحيل الذى حقق نجاحًا مذهلاً وتحديدًا أغنية "وين أيامك وين" التى تعتبر بداية الإنطلاقة الحقيقة لمسيرتى فى الغناء واعتبر الشاعرى أن أغنية "عينى" التى جمعته مع المطرب هشام عباس من أنجح أغانى الدويتو التى قدمها خلال مسيرته.

وكشف خلال حواره عن كواليس اكتشافه لبعض نجوم جيل التسعينيات ومنهم مصطفى قمر و ايهاب توفيق وهشام عباس و حكيم و غيرهم من النجوم حيث قال الشاعرى " اكتشفت مصطفى قمر خلال وجودى بالصدفة فى العجمى .. وأثناء سيرى فوجئت بوجود تجمع من الجمهور فى أحد الأماكن .. ووجدت وقتها مصطفى قمر يغنى بالجيتار بصحبة الشاعر سامح العجمى والجمهور يلتف حولهم .. وفوجئت وقتها بموهبة مصطفى قمر الغنائية و من هنا بدأت رحلته مع الغناء بعد أن قررت التعاقد معه من خلال شركة سونار للإنتاج

أما عن اكتشاف الفنان حكيم فقال حميد أنه إكتشفه بالصدفة من خلال نجلة شقيق حكيم التى التقى بها فى أحد أماكن تصوير الإعلانات و قالت له أن شقيق والدها صوته أفضل منه .. فقرر وقتها مقابلته و ضمه لشركة سونار و أطلقوا وقتها اول ألبومات حكيم "نظرة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا

أما الأغنية التى كان حميد الشاعرى يتمنى غنائها فى فترة الثمانينيات و التسعينيات هى اغنية "ياليلة عودة تانى " للنجم محمد منير والتى اعتبرها من العلامات المميزة التى قدمها الكينج طوال مسيرته

وأشاد حميد الشاعرى بتجربته فى برنامج الدوم لإكتشاف النجوم حيث قال إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بذلت مجهودًا كبيرًا جدًا فى هذا البرنامج من خلال التواجد فى جميع محافظات مصر لاكتشاف المواهب من بين آلاف المتقدمين.