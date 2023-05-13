شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات يؤدين مناسك العمرة بعد نجاح أعمالهن الفنية.. آخرهن ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص عدد كبير من المسلمين حول العالم فى أداء مناسك العمرة على مدار العام، لا سيما أن نجوم الفن لهم نصيب كبير من ذلك كل عام الذى يحرصون دائمًا على زيارة الكعبة الشريفة ويشاركون جمهورهم ببعض الصور والفيديوهات من هناك أثناء ارتدائهم ملابس الإحرام أو صور بجانب الكعبة الشريفة، خاصة قبل موسم الحج والذين سنكشفهم لخال هذا التقرير.



ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على مشاركة جمهورها صور وفيديو أثُناء ذهابها لأداء مناسك العمرة، وعلقت قائلة: "ربنا يكتبها لكل مشتاق يارب، احلي مكان في العالم"، ويأتي ذلك بعد نجاحها في مسلسل "ضرب نار" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى وشاركها في البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي.



روجينا واشرف زكي

روجينا وأشرف زكى

شاركت النجمة روجينا، صور بصحبة زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وابنتيها مايا ومريم، أمام الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة، وعلقت قائلة: "الحمد والشكر لله اللهم دمها نعمة وأحفظها من الزوال، مدد يارب مدد بلا عدد"، ويأتي ذلك بعد نجاحها في مسلسل "ستهم" الذى عرض في شهر رمضان المنقضى.



سارة سلامة

سارة سلامة

أدت الفنانة سارة سلامة، مناسك العمرة، حيث نشرت صور على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" وعلقت قائلة: "الحمد لله، انى قدرت أحقق أكبر حلم فى حياتى وهو زيارة أطهر مكان على الأرض بيت الله الحرام، اللهم أوعد كل مشتاق بزيارته وتقبلها منا يارب العالمين".