شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى: أهدى نجاحي في "الكتيبة 101" لأسرة الشهيد محمد هارون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمود عبد المغنى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على شخصية الشهيد محمد هارون التى قدمها خلال مسلسل الكتيبة 101 الذى عرض في موسم رمضان الماضى وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقال في تصريحات لـ"الخليج 365": لما قرأت شخصية الشهيد محمد هارون وتعمقت فيها شعرت أننى خرجت جزءًا صغيرًا من بطولات هؤلاء العظماء، وكل النجاح الذى حدث لى أهديه لأسرة الشهيد، والحمد لله الشخصية حققت نجاحًا كبيرًا بظهورى كضيف شرف ضمن أحداث العمل.

وجسد محود عبد المغني، شخصية العقيد محمد هارون، فى مسلسل "الكتيبة 101" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

محمد هارون قائد كمين الجورة الذي اسمه كان يخيف الإرهابيين، وله بطولات خارقة في معركة الهجوم على الكتيبة 101 في يناير 2015 ومعركة الشيخ زويد في 1 يوليو 2015 ومعركة الهجوم على كمين الرفاعى في يوليو 2015.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمود عبد المغنى ومحمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.