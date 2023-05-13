شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامية والإذاعية صديقة حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت عن عالمنا اليوم الإذاعية والإعلامية الكبيرة صديقة حياتي، حيث أعلن خبر الوفاة العديد من زملائها الإعلاميين، وأيضًا مجموعة من تلاميذها في مجال الإذاعة، وتعد الراحلة الكبيرة صديقة حياتي من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل.

وعملت صديقة حياتي لسنوات طويلة في إذاعة الشرق الأوسط وقدمت العديد من البرامج الإذاعية عبر أثير تلك الإذاعة العريقة.