شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: الانتخابات فى موعدها شهر أغسطس وتأجيلها شائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بيانا صحفيا أكد فيه أن الانتخابات سوف تقام في موعدها خلال شهر أغسطس المقبل، ولا يوجد نية لتأجيلها حتى الآن كما روج البعض.

وقال مصطفى كامل خلال البيان إن هناك عضو مجلس متهم بعدة مخالفات ومحال لنيابة الأموال العامة، هو من يروج لهذه الأخبار بغرض إثارة البلبلة والفتنة بين أعضاء الجمعية العمومية.

وطرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتقول كلمات الأغنية:

وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن