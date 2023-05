شكرا لقرائتكم خبر عن خافيير بارديم يفوز بجائزة سان سيباستيان دونوستيا لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنح إدارة مهرجان سان سيباستيان النجم الإسباني خافيير بارديم جائزة دونوستيا المرموقة عن مجمل إنجازه المهنى، في دورته الـ 71 لهذا العام.

يتسلم خافيير بارديم الجائزة التي تعد أعلى وسام من مهرجان سان سيباستيان، في حفل الافتتاح يوم 22 سبتمبر المقبل، كما ستظهر صورته أيضًا على ملصق إصدار هذا العام ، والذي تم الكشف عنه اليوم في سان سيباستيان.

زوجة خافيير بارديم

وتزوج خافيير بارديم النجمة بينلوبي كروز عام 2010، وسبق أن عرض له في المهرجان نفسه منذ نحو 30 عامًا فيلم Bigas Luna Golden Balls ، ويعد أحد أبرز الأسماء السينمائية في إسبانيا، إذ يمتلك أكثر من 70 رصيدًا فنيا على الشاشة، كما نال من قبل جائزة الأوسكار، وجولدن جلوب، وبافتا عن دوره في فيلم No Country for Old Men.

كان بارديم آخر مرة في سان سيباستيان في عام 2021 مع الدراما الكوميدية The Good Boss من فرناندو ليون دي أرانوا.