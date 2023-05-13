شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فنانة سودانية بالرصاص فى الاشتباكات الدائرة بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام سودانية مقتل الفنانة شادن حسين، اليوم السبت، بطلق نارى، إثر مشادة بينها وبين مسلحين اقتحموا بيتها.

وأعلنت القناة الرسمية لأغاني الفنانة السودانية شادن، على موقع "يوتيوب" خبر وفاتها مع إحدى أغنياتها وعلقت قائلة: "الفنانة والإنسانة وسفيرة الإنسانية الأخت شادن محمد حسين في ذمة الله إثر سقوط شظية على منزلهم واختارها الله إلى جواره راضية مرضية".

وكان آخر ما كتبته الفنانة الراحلة على حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" تعليقا على أحداث السودان: "ورب الكعبة معظم الناس على نفس الحالة ونحن مسجونين في بيوتنا 25 يوم، والناس قدامنا بتنهب ونحن بكل حسرة الدنيا بنتفرج.. نعم جيعانين وعايشين رعب خيالي، لكن شبعانين قيم وأخلاق".