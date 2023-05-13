شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير: الناس مبسوطة بفيلم يوم 13.. وأعتز به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم شريف منير في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه يعتز بمشاركته في فيلم "يوم 13" الذى يعد أول تجربة ثرى دى في مصر، والحمد لله ظهرت بشكل يليق بالسينما المصرية على الرغم من تخوفى منه في البداية، وهذا يرجع إلى المؤلف والمخرج وائل عبد الله الذى أعتبره بطل العمل.

وأضاف الفيلم واجه صعوبات كثيرة خاصة مع ظهور الكورونا منذ حوالى 3 سنوات، ولكن الحمد لله تم طرحه في توقيت حلو ومميز، وحقق إيرادات مرضية لكل صناعه، مشيرًا الناس كلها مبسوطة بالفيلم لأنه تجربة جديدة .

فيلم يوم 13 بطولة شريف منير، أحمد داود، دينا الشربيني، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

تدور أحداث فيلم "يوم 13" فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، ليعيش مغامرات داخل القصر من أجل اكتشاف الحقيقة.