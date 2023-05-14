شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان بصحبة ابنها من أجل تشجيع تريستان طومسون فى مباراة كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان على دعم لاعب كرة السلة تريستان طومسون من خلال لافتة امسكتها وهى ترافق ابنتها في أرض الملعب، فلا تعد تلك المرة الأولى التي تحرص فيها كيم على الاستمتاع بمباريات كرة السلة، وإنما تحاول من وقت لآخر الترفيه عن نفسها بمشاهدة مباريات بطولة السلة.

ويعد تريستان طومسون هو زوج كلوى شقيقة كيم كارداشيان ووالد أبناءها، حيث يكونا ثنائيًا ناجحًا.



كيم كارداشيان

هذا واحتفلت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان ، بعيد ميلاد ابنها من زوجها السابق كانى ويست، وذلك وسط أجواء وديكورات وملابس رجال الإطفاء، حيث قضت كيم وقتًا ممتعًا مع ابنها Psalm West للاحتفال بعيد ميلاده الرابع، واللذان ارتديا ملابس رجال الإطفاء.

شاركت كيم كارداشيان، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من الاحتفال عبر تطبيق "تيك توك"، وقالت في المقطع المصور: "نحن هنا فى شاحنة الإطفاء للاحتفال بعيد ميلاد سالم"، ونشرت نجمة تليفزيون الواقع مقطع الفيديو يوم 6 مايو تزامنًا مع حفل تتويج الملك تشارلز، رغم أن عيد ميلاد ابنها يأتى فعلياً فى 9 مايو.



كيم

واستغلت كيم المناسبة لتعبّر عن شكرها لرجال الإطفاء، وقالت: "علينا أن نحب رجال الإطفاء الذين يساعدوننا دائماً فى كالابساس.. نحبكم يا رفاق، والآن ندخل إلى قسم حفلة إطفاء سالم".

كيم وكلوى كارداشيان وضيوف آخرون شاركوا صوراً وفيديوهات من الحفل خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم تزيين حفل عيد الميلاد بالبالونات وعربات الإطفاء الصغيرة، إضافة إلى حلويات وقالب جاتو كبير مستوحى من المناسبة نفسها، وكلاب الدالمايشينز ذات الأسود والأبيض.