إسعاد يونس انهارت.. وفاة زميلتها الإعلامية الشهيرة تصعق الوسط المصري بأكمله؟

كتب امير فتحي في الأحد 14 مايو 2023 02:47 صباحاً - توفيت صباح أمس السبت الإذاعية والإعلامية الكبيرة صّدِيقة حياتي، وتعد الراحلة الكبيرة صديقة حياتي من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل.

ونعت الفنانة إسعاد يونس والفنانة داليا البحيري، الإعلامية صديقة حياتي والتي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ80 عامًا.

إسعاد يونس تنعي وفاة صِدّيقة حياتي

ونعتها “إسعاد يونس” قائلة “وداعًا رفيقة الدرب صديقة الغالية رافقتها سنين طويلة وأيام وليالي في استوديوهات الهوا وأروقة ومكاتب إذاعة الشرق الأوسط وتعلمت منها الكثير وكانت نعم الصديقة والأستاذة، وداعاً يا حبيبة وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

خبر وفاة الإذاعية الراحلة صّدِيقة حياتي

وكان مطرب الراب الشهير أبيوسف، قد أعلن خبر وفاة والدته الإذاعية صديقي حياتي صباح أمس السبت، حيث نعاها على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وكتب أبيوسف في الاستوري الخاص به على إنستجرام: انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها بإذن الله أمي، صّدِيقة محمد، حياتي، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

الرابر “أبيوسف” يعلن خبر وفاة والدته الإعلامية الشهيرة صِدّيقة حياتي

الإذاعية صّدِيقة حياتي

صديقة حياتي من أشهر مذيعات إذاعة الشرق الأوسط، قدمت العديد من البرامج عبر أثير الشرق – الأوسط، وخرج من تحت يديها تلاميذ كثيرون.

– قدمت برنامج تليفزيوني كان يناقش القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة.

– من مؤسسات إحدى الإذاعات اليابانية.

– قدمت الإعلامية والإذاعية صديقة حياتي مجموعة من البرامج الإذاعية.

– والدة مطرب الراب الشهير أبيوسف.

نعي مشاهير الإذاعة والإعلام لـ صّدِيقة حياتي

وحرص عدد كبير من نجوم الغناء والفن والإعلام على نعي الإعلامية والإذاعية القديرة الراحلة بكلمات مؤثرة.

حيث نعتها الفنانة المصرية “داليا البحيري” قائلة: “وداعاً أستاذتي الإعلامية القديرة صديقة حياتي تعلمت منك الكثير كنتي نعم القدوة ونعم الصديقة حتوحشيني إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكتبت المذيعة منة الشرقاوي، منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي: «فيسبوك»:«الأستاذة صديقة حياتي في ذمة الله.. الأستاذة والقدوة والمعلمة والصديقة، أمّنا كلنا».

وكتب المخرج فهد البنهاوي: «الإعلامية الكبيرة صديقة حياتي في ذمة الله.. اللهم أغفر لها وارحمها برحمتك الواسعة.. نسالكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وقالت المذيعة داليا فرج الدين :«لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله.. ربنا يرحمك يا مدام صديقة يا رب.. ويسكنك فسيح جناته.. اتعلمنا منك كتير.. لا إله إلا الله.. توفت إلى رحمة الله الإعلامية صديقة حياتي».

بينما قالت هند ابنة الفنان سعيد صالح :«إنّا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله الإعلامية الكبيرة القديرة صديقة حياتي، أول مدير ليا في شغلى في حياتى في قنوات روتانا».

واستكملت هند عن الراحلة: «ست طيبة وحنينة وعمرها ما بخلت علينا بمعلومة أبدًا، آخر كلام كان بيننا الأسبوع اللى فات على الماسنجر وآخر جملة بعتتهالي.. ألا بذكر الله تطمئن القلوب».

واختتمت هند منشورها قائلةً: «وجعتى قلبى والله يا مدام صديقة.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويثبتك عند السؤال ويجعل مثواك الجنة يا رب».

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