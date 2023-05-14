شاب وسيم يصغرها بسنوات.. صورة متداولة لـ زوج لطيفة الجديد تُفجّر ضجة كبيرة على السوشيال ميديا!! – شاهد

كتب امير فتحي في الأحد 14 مايو 2023 02:47 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنانة لطيفة التونسية برجل وسيم يصغرها في العمر، وقاموا بالإشارة إلى أنه زوجها الجديد الذي تزوجته بعد تجاوزها الـ60 من عمرها.

والحقيقة أن تلك الصورة كانت الفنانة التونسية قد نشرتها ضمن مجموعة صور أخرى مع العديد من الفنانين الحضور، أثناء تكريمها في حفل مجلة “ڤوغ العربية” عام 2022، وأنها ليست صورتها مع زوجها الحقيقي.

زوج لطيفة الحقيقي

الجدير بالذكر أن النجمة التونسية لطيفة تزوجت في حياتها مرة واحدة فقط قيل أنها من رجل الأعمال السعودي الشهير عبدالله صالح كامل، ولم تعِد لطيفة تجربة الزواج مرة أخرى وتفرغت بالكامل لحياتها الفنّية.

لطيفة لطيفة تستلم جائزتها من «ڤوغ العربية»

وكانت النجمة العربية لطيفة قد حصلت على تكريم مجلة vogue arabia، كأفضل مطربة ملهمة في الوطن العربي للأجيال القادمة في مجال الغناء، وهي نفس الجائزة التي حصلت عليها النجمة نبيلة عبيد في نفس الحفل عن مجال التمثيل، واللبنانية جورجينا رزق ملكة جمال الكون، كأحد أبرز الملهمات في الوطن العربي.

وعبّرت النجمة لطيفة عن سعادتها بالتكريم، وقالت في تصريحات صحفية : “حقيقة مبسوطة جدا إني أكون مثال لأي شخص جديد في مجال الغناء والطرب، لأن هذا مجال عملي وموهبتي ودراستي، واعتباري ملهمة للأجيال الجديدة في هذا المجال أمر مشرف للغاية”.

أضافت لطيفة أنها تفخر بالكثير من محطاتها الفنية خلال مسيرتها التي تتجاوز 40 عاما، وقالت : “أفضل قرار اخذته هو أول محطة في مسيرتي وهو قرار الذهاب إلى مصر ودراسة الموسيقى بأكاديمية الفنون”، وأوضحت أنها تسلحت بدراستها للموسيقى في مسيرتها العملية.

أشارت لطيفة أن ثاني محطاتها الفنية التي تعتز بها هي تعاونها مع المبدعين الراحلين بليغ حمدي وعمار الشريعي، وأيضا تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم “سكوت حنصور”، ثم تعاونها مع منصور الرحباني في المسرح الغنائي بعمل مهم جدا هو “حكم الرعيان”، ومن بعده تعاونها مع الموسيقار زياد الرحباني في ألبوم “معلومات مش أكيدة”.

كيف تحدثت لطيفة عن تجربة زواجها الوحيدة؟

وعلى صعيد آخر، دائمًا ما تحاول الفنانة لطيفة تجنب الحديث عن حياتها الخاصة وعلاقتها العاطفية، حتى أنها لفترات طويلة لم تعلن عن زيجتها الوحيدة.

لكنها فتحت قلبها في حوارها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش لتكشف عن بعض الأمور وتتحدث عن زيجتها ورأيها في الحب.

وتحدثت لطيفة عن زيجتها الوحيدة قائلة: “تزوجت مرة واحدة فقط، تجربة كانت حلوة بحلوها ومرها وبعدها لم أتزوج أعطيت حياتي للفن، أحببت ولكن لم يحدث زواج”.

وتابعت: فكرة الزواج حسب الإنسان، هناك شخص يعطيك دفعة للأمام ويسعد لنجاحك، وهناك إنسان كلما تنجح يزيد التوتر لديه.

وعن الحب قالت: ليس لدي مغامرات في الحب، الحب عطاء وإخلاص والتزام وإذا أحببت شخص التزم معه بمعني أنني لن أجرح مشاعره أو أخونه.

كانت لطيفة تحدث لأول مرة عن زواجها خلال حلولها ضيفة في برنامج “مجموعة إنسان” عام 2018، وقالت إنها تزوجت من رجل أعمال سعودي شهير لكنها لم تغني “كرهتك” له، ورفضت التحدث عن أي تفاصيل.

لطيفة تجيب على شائعات ارتباطتها من راغب علامة وكاظم الساهر

وكانت قد انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات حول ارتباط المطربة التونسية لطيفة بالمطرب اللبناني الكبير راغب علامة، مما أثار تساؤل متابعيهما على مواقع التواصل الإجتماعي.

وردًا على هذه الانباء، قالت الفنانة لطيفة خلال لقائها مع “راديو روتانا” أنها اعتادت على تلك الأقاويل التي تتداول والتي وصفتها بالشائعات، مشيرة إلى أنه تداولت أقاويل من قبل أنها ارتبطت بالمطرب العراقي الكبير كاظم الساهر بسبب تعاونهما معًا في أحد الأغنيات.

وأكدت، أن تلك الأقاويل المتداولة ما هي إلا شائعات سخيفة، مشيرة أن أن تلك الشائعت بسبب ظهورها مع راغب علامة في بعض الأماكن العامة لا يعني أنها تربطهم علاقة عاطفية، وذلك لأنهما تربطهم علاقة صداقة وود منذ سنوات طويلة.

حيث أن الفنانة التونسية لطيفة كانت قد ظهرت مع المطرب راغب علامة في أحد السهرات العامة، وهما يقومان بالرقص معاً بطريقة تلقائية وعفوية، وهذا الذي سبباً في انتشار هذه الشائعة، وأعربت وقتها لطيفة عن سعادتها بهذه المقابلة مؤكدة أن راغب علامة من أقرب أصدقائها.

أكدت الفنانة لطيفة خلال لقائها أن راغب علامة ليس مجرد صديق إنما تعتبره شقيقها وواحد من العائلة.

وتابعت لطيفة خلال حوارها مع “راديو روتانا” أنها قدمت مع راغب علامة أغنية من أنجح أغنياتها خلال حلوله ضيف على برنامجها «حكايات لطيفة» والذي عرض على قناة dmc منذ عدة سنوات.

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