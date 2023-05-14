شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة الـ203 جائزة.. أبرز أفلام كيت بلانشيت فى مشوارها المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد النجمة الأسترالية كيت بلانشيت إحدى أبرز نجمات هوليوود، حيث بدأت مسيرتها التمثيلية في المسرح الأسترالي وأصبحت فيما بعد واحدة من أشهر ممثلات السينما في العالم، كما كان لها مشاركات في التليفزيون عبر أعمال متنوعة.

يحظى رصيد النجمة التي ولدت في مثل هذا اليوم 14 مايو بالعديد من الجوائز، منها أوسكار أفضل ممثلة وأيضا أفضل ممثلة مساعدة، وبالأرقام هناك 203 جائزة بمهرجانات سينمائية مختلفة من أصل 269 ترشيحًا.

ونرصد في السطور التالية أبرز 6 أدوار وافلام كيت بلانشيت في السينما، والتي جعلتها صاحبة تاريخ فني مميز.

Elizabeth

جاء أول ترشيح لـ كيت بلانشيت لجائزة الأوسكار عن دور البطولة في فيلم "إليزابيث" عام 1998، وهو فيلم عن الملكة إليزابيث الأولى، ويعرض السنوات الأولى من حكم الملكة في القرن الـ16 بعد وصولها إلى السلطة بعد وفاة أختها غير الشقيقة ماري تيودور.

The Talented Mr. Ripley

لا تتصدر بلانشيت البطولة المطلقة في الشريط السينمائي الصادر عام 1999، لكنها تخطف الأنظار بشدة في دورها بالعمل الذي تدور أحداثه في الخمسينيات من القرن الماضي ، ويقوم ببطولته مات ديمون في دور توم ريبلي، الذي يتسلل إلى حياة رجل آخر (جود لو) ثم يسرق هويته.

CAROL

اجتمعت بلانشيت مع مخرجها "أنا لست هناك" تود هاينز في الفيلم، لتجسد دور كارول إيرد، ربة منزل ثرية من نيوجيرسي تركت قفازاتها عن طريق الخطأ في أحد متاجر نيويورك. تقوم الكاتبة، تيريز بيليفيت (روني مارا)، بإعادة القفازات، ويتعرفان على بعضهما لتنطلق أحداث الفيلم، ونظرا لتميزها في العمل حصلت بلانشيت على ترشيحها السابع لجائزة الأوسكار ، وتاسع ترشيح لجولدن غلوب ، وترشيحها الـ14 لجوائز نقابة ممثلي الشاشة.

BLUE JASMINE

قدمت النجمة الاسترالية في الفيلم أفضل أداء لها، إذ جسدت شخصية ياسمين هاريس، امرأة كانت تعيش على قمة العالم مع زوجها هال (أليك بالدوين) عندما تم القبض عليه من قبل الفيدراليين وأخذت الحكومة كل أموال الزوجين، لتسافر إلى سان فرانسيسكو وتعيش مع أختها غير الميسورة الحال جينجر، لتحصل عن الدور على ثاني جائزة أوسكار لها، وثالث جائزة جولدن جلوب، وثالث جائزة نقابة ممثلي الشاشة.

The Aviator

أول وقوف لكيت بلانشيت للتتويج بجائزة أوسكار، جاء من خلال الفيلم الصادر عام 2004، لتنل أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، وجسدت فيه دور كاثرين هيبورن ، الممثلة الوحيدة الحاصلة على 4 جوائز أوسكار.

TAR

يعد الفيلم أحد أبرز الإنتاجات السينمائية الصادرة عام 2022، وبفضله صعدت على العديد من منصات التتويج بمهرجانات وحفلات توزيع جوائز سينمائية كبرى، كما رُشحت لجائزة أوسكار أفضل ممثلة.