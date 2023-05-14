أصبح بدينًا للغاية.. النجم محمد إمام يصدم الجمهور بصورة جديدة على إنستجرام.. لن تصدّقوا شكله الآن!

كتب امير فتحي في الأحد 14 مايو 2023 03:50 صباحاً - أثار النجم المصري محمد عادل إمام، تفاعلا مع الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهوره بـ “كرش”.

ونشر محمد إمام، الصورة، عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلّق: “استنوا فورمة فيلم أبو نسب.. الواحد تعب أوي علشان يوصلها.. قريبًا إن شاء الله في جميع السينمات”.

محمد إمام يكشف عن فورمة فيلمه الجديد

وظهر محمد عادل إمام بـ “كرش” ملوحا بحسب كلامه أن شخصيته بفيلم “أبو نسب” تطلبت منه ذلك وبذل مجهودا كبيرا للوصول لهذه المرحلة.

تعليقات الجمهور

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: “تعبت من الأكل يا فنان”، “حاسه هيبقى دور مختلف أوي بجد”، “الكرش واضح متعوب عليه”، “أجمد من فورمة هوجان دي”، “تعبك مش هيروح على الفاضي وهتسكر الدنيا”، “أحلى فورمة دي ولا إيه”، “الله يعينكم تتخنوا وتخسوا عشان التصوير كل شوية”، “ده بجد الكرش ده”، “فين فورمة النمر يا أبو نسب”.

تعليقات نجوم الفن

وجاءت تعليقات نجوم الفن على الصورة التي نشرها محمد عادل إمام كالتالي، حيث قالت أيتن عامر عبر إنستجرام: «افتكر إن الصيف قرب يا أبو نسب»، بينما علقت إيمي سالم أيضا عبر إنستجرام: «مش هتحتاج علامات الصيف ده»، وقال ماجد الكدواني هو الآخر عبر إنستجرام: «أنا الحمد لله وصلت لها بسهولة من غير أي مجهود»، كما حرصت فيفي عبده وجوري بكر ونانسي صلاح على تهنئة إمام.

فيلم “أبو نسب”

فيلم أبو نسب يعيد التعاون بين الفنان محمد عادل إمام وشقيقه المخرج رامي إمام بعد غياب سنوات منذ فيلم “حسن ومرقس” الذي عرض عام 2008.

تدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار اجتماعي كوميدي، عن شاب يعاني من أزمة النسب، ويوضح كم المشاكل التي قد تحدث بين النسايب لكن بطريقة ساخرة ويقدم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية.

ويخوض دور البطولة النسائية أمام النجم محمد إمام في فيلم “أبو نسب” الممثلة الجميلة ياسمين صبري .

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى “جحيم فى الهند” عام 2016 و”ليلة هنا وسرور” عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

خالد سرحان ينفى مشاركته فى أبو نسب

ونفي الفنان خالد سرحان فى تصريحات خاصة ما تردد فى بعض المواقع الالكترونية عن مشاركته فى بطولة العمل السينمائي الجديد الذى يلعب بطولته محمد عادل إمام أبو نسب.

أخر أفلام محمد عادل إمام

وكان أخر أعمال محمد عادل إمام فى السينما كان فيلم عمهم والذى تخطت إيراداته حاجز الـ50 مليون جنية.

محمد إمام يشكر جمهوره

وحرص إمام على تقديم الشكر إلى جمهوره بعد تخطى فيلمه حاجز الـ50 مليون جنيه وكتب إمام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“: عمهم 50 مليون إيرادات في مصر الحمد لله .. رقم كبير في عز منافسة صعبة مع كبار نجوم مصر.

وأضاف إمام: شكرًا لكل واحد قطع تذكرة و دخل اتفرج على الفيلم في قاعة السينما وسط حرب المنصات و المواقع الإلكترونية .. انتظروا فيلمي القادم إن شاء الله.

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