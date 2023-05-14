شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغني: كواليس فيلم يوم 13 ممتعة وتعبت في تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم محمود عبد المغنى، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على فيلم "يوم 13" الذى يعرض حاليًا في السينمات قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الفيلم تجربة جديدة على السينما المصرية، ووجود المخرج وائل عبدالله التي تجمعنى به كيميا خاصة ونجحنا في أفلام سابقة منها الشبح والجزيرة وملاكى إسكندرية، ساهم في نجاح العمل بالإضافة إلى كل أبطاله منهم الفنان شريف منير وداوود ودينا الشربينى وأحمد زاهر ومحمد ثروت وغيرهم، وكلنا تعبنا في تصويره وكواليسه كانت ممتعة.

وأضاف عبد المغنى العمل ليس رعب فقط بل يوجد به كوميدى وغموض وسسبنس، والحمد لله إلى وقتنا هذا متصدر الإيرادات اليومية.

فيلم يوم 13 بطولة محمود عبد المغنى، أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

تدور أحداث فيلم "يوم 13" فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، ليعيش مغامرات داخل القصر من أجل اكتشاف الحقيقة.