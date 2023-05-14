شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر تشارك مع تامر حسنى فى فيلم "تاج" ووالدة محمد إمام فى "أبو نسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة هالة فاخر إلى فريق عمل فيلم "تاج" بطولة النجم تامر حسنى، والمقرر طرحه في دور العرض بعيد الأضحى المقبل، من إخراج سارة وفيق، وتجسد هالة شخصية جارة تامر حسنى، ويحدث بينهما مفارقات مختافة خلال أحداث الفيلم، وبدأت هالة التصوير خلال الأيام الماضية، بحسب قولها لـ"الخليج 365".

وتعاقدت هالة فاخر أيضًا على المشاركة في بطولة فيلم "أبو نسب" بطولة النجم محمد إمام وتأليف أمين وتار، الذى بدأ تصويره الفترة الماضية، من إخراج رامى إمام وتأليف، حيث تقدم هالة شخصية والدة محمد إمام في أحداث الفيلم، وصورت هالة يومين في الفيلم، ومن المقرر أن تستأنف تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

وشاركت هالة فاخر في فيلم "بعد الشر" الذى يعرض في السينمات حاليًا بطولة على ربيع وميرنا نور الدين وأوس أوس، وحقق إيرادات كبيرة في موسم عيد الفطر، من إخراج احمد عبد الوهاب.

فيلم "أبو نسب" يكتب له السيناريو والحوار إيمن وتار، ويخرجه رامى إمام، وإنتاج أحمد الجناينى.

وشاركت مؤخرا هالة فاخر في مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.