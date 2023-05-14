شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل أنور وجدى.. 70 فيلمًا شارك بها و20 أنتجها وقصة ثنائيته مع ليلى مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 14 من مايو مع ذكرى رحيل الفنان الكبير أنور وجدى الذى رحل عن عالمنا زى النهاردة، ورغم وفاته في سن صغير إلا أنه ترك وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا بموهبته الكبيرة، الذى صنف بسببها كواحد من أهم الفنانين في تاريخ السينما المصرية، الفنان الراحل شارك فى 70 فيلمًا جعلته من أهم الفنانين الذين مروا على السينما، كما أنتجت شركته الذى أسسها فى الأربعينيات من القرن الماضى نحو 20 فيلمًا اعتبرها النقاد بمثابة علامات.

كما عرف عنه مدى تميزه وبصمته الكبيرة مع كل عمل، سواء مع الفنانين الذى قدمهم للشاشة، ولعل أبرز مثال على ذلك ما حصل معه حينما أشرك معه فى بطولة أفلامه الوجه الصغير آنذاك فيروز التى عرفت بالطفلة المعجزة، حيث تمكن من احتوائها وقدمها في أفضل شكل ممكن ومدروس للغاية جعلها تكتسب شعبية كبرى فى سنها الصغير.



الفنان الراحل انور وجدى

الفنان الراحل أيضًا لم يكتف بذلك، وإنما كون أحد أهم ثنائيات السينما المصرية عبر التاريخ، مع زوجته ليلى مراد، فقد كان معروف بالذكاء الشديد، الذى يسبق عصره، فعلى سبيل المثال استغل ثنائيته مع ليلى مراد بعد قصة حب لا يزال يحكي عنها إلى الآن، وبعدما كانت زيجتهما من أشهر الزيجات الفنية بعدما طلب وجدى يدها أثناء قيامهما ببطولة فيلم "ليلى بنت الفقراء"، وأعلن نبأ الزواج بعد مشهد زفة للعروسين فى نهاية الفيلم واستمر زواجهما سبع سنوات شاركا طوال فترة الزواج بمجموعة أفلام جعلت منهما ثنائيا مميزا لدى الجمهور إلى أن تم الطلاق بعد الانفصال فنياً.

تزوج أنور وجدى بالفنانة ليلى فوزى بعد قصة حب شهيرة، حيث أعجب بها أثناء تصويرها لأحد الافلام ونظراً لوجود والدها معها طوال فترات التصوير لم يتمكن من مصارحتها فلجأ لحيلة لإبعاده حيث طلب من أحد أصدقائه أن يتصل بوالدها على تليفون الاستديو وعندما خرج والد ليلى اندفع أنور ناحيتها ليخبرها بمشاعره وعندما تأكد أنها غير مرتبطة عاطفياً ذهب إلى منزلها ليخطبها من والدها ولكن والدها رفض واختار أن يزوجها بعزيز عثمان وهو أكبر منها بـ30 سنه، ودارت الأيام وطلقت ليلى فوزى كما تم الطلاق بين أنور وجدى وليلى مراد فكانت عودة الحب بينهما والزواج أخيرا بعد أن التقيا مرة أخرى عام 1954 وتزوجها بباريس اثناء رحلة علاجه وتوفى بعد الزواج بأربعة أشهر.

أسس أنور وجدى شركة الأفلام المتحدة للإنتاج والتوزيع السنيمائى عام 1945 وقدم من خلالها 20 فيلما من أشهرها سلسلة الأفلام التى قام ببطولتها مع ليلى مراد مثل قلبى دليلى عام 1947، وعنبر عام 1948، وغزل البنات عام 1949،كما قدم أيضا الطفلة المعجزة فيروز فى ثلاثة أفلام من إنتاجه وهم ياسمين وفيروز هانم ودهب، ويعد أنور وجدى الممثل الوحيد الذى مثل مع ثلاثة من أهم نجوم الغناء وهن أم كلثوم، وأسمهان، وليلى مراد.