شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الوهاب يضع بصمة جديدة بعالم الكوميديا بـ"مستر إكس وبعد الشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع المخرج أحمد عبد الوهاب أن يضع لنفسه قدمًا في عالم الإخراج الكوميدى بأولى تجاربه الإخراجية بفيلم "بعد الشر" بطولة على ربيع وميرنا نور الدين، والذى يعرض حاليًا في السينمات محققًا أرباح مميزة، وقدم أحمد عبد الوهاب عدة أعمال مختلفة كمخرج مساعد أول أخرهم مسلسل "كل ما نفترق" وطلقة حظ"، ويعد عبد الوهاب من المخرجين الشباب الواعدين، وذلك بعد الاشادات التي حصدها عن فيلم "بعد الشر".

ونجاح أحمد عبد الوهاب يمتد من عيد الفطر بفيلم "بعد الشر" إلى عيد الأضحى منتظرًا فيلم "مستر إكس"، حيث ينتظرطرح فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمى وهنا الزاهد"، المقرر طرحه في دور العرض الفترة المقبلة وتحديداً في عبيد الأضحى، ويشارك في بطولته كل من أوس أوس، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، وغيرهم، من إنتاج أحمد السبكى.





فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.