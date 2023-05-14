شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى: فخورة بالمشاركة فى فيلم يوم 13 ويعد تجربة جديدة على السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة دينا الشربينى عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها على فيلم يوم 13 الذى يعرض حاليًا في دور العرض السينمائى والذى تصدر إيرادات الأفلام اليومية من فترة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله الناس كلها مبسوطة بالفيلم ويشعرون أنه تجربة جديدة عليهم حيث يعتبر أول فيلم 3d في مصر.





وتابعت: كلنا تعبنا في تصوير الفيلم حيث بدأنا عام 2019، وكنا نصور ساعات كثيرة في اليوم الواحد، والحمد لله أول ماشاهدت الفيلم شعرت أننى فخورة بالمشاركة فيه مع مجموعة من الفنانين الذين بذلو مجهود كبير فيه.

فيلم يوم 13 بطولة دينا الشربينى، أحمد داود، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، محمود عبد المغنى، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

تدور أحداث فيلم "يوم 13" فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، ليعيش مغامرات داخل القصر من أجل اكتشاف الحقيقة.