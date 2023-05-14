شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد كيت بلانشيت.. كومبارس فيلم كامبوريا الذى توجت بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ 14 من مايو مع ذكرى الممثلة العالمية كيت بلانشيت التي ولدت زى النهاردة في الـ 14 من مايو وحفرت باسمها بأحرف من ذهب في تاريخ السينما العالمية بعدما توجت بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة أكثر من مرة بالإضافة لترشحها في مناسبات أخري، مع قائمة طويلة من الجوائز الأخرى التي عكست موهبتها الكبيرة وذكائها في اختيار أدوارها.



كيت بلانشيت

ورغم المسيرة الهائلة للممثلة الشهيرة إلا أن رحلتها لم تكن بنفس السهولة، حيث بدأت رحلة صعبة، من خلال كونها كومبارس في فيلم "كابوريا" مع الراحل احمد زكي، في رواية تطرقت لها بنفسها أثناء حديث تليفزيوني لها، أكدت فيها أنها كانت في مصر بغرض السياحة، ونظرًا لحاجتها إلى المال عرض عليها أحد الأشخاص أن تلعب دور مشجعة فى المجاميع أو كومبارس فى فيلم "كابوريا" مع الفنان أحمد زكى مقابل أجر 5 جنيهات وسندوتشات فلافل مجانية.



كيت بلانشيت 1

وبالفعل وافقت على الأمر دون أن تعلم أي شيء بخصوص الفيلم، وكونه من بطولة نجم مصري مثل الراحل احمد زكي، ثم تطور الأمر إلى سفرها فيما بعد لتبدأ رحلتها مع التمثيل، والتألق العالمي من خلال أدوار ستظل عالقة في الأذهان طويلاً، كما ترشحت في عام 2007 لجائزتي أوسكار فى فئتى أفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة، ورغم عدم فوزها بأى منهما، إلا أنها عادت إلى قائمة الأوسكار مجددًا فى عام 2014 لتفوز بها مرة أخرى بعد أن فازت بها عام 2004.

بلانشيت من الممثلين الذين تذوقوا النجاح التجارى والنقدى ففى عام 2017، حققت أفلامها إيرادات أكثر من 10 مليارات دولار فى شباك التذاكر فى جميع أنحاء العالم.