شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الإعلامية الراحلة صديقة حياتي بمسجد عمر مكرم الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أسرة الإعلامية الراحلة صديقة حياتى عن موعد ومكان تلقى عزائها حيث سيكون يوم الثلاثاء المقبل بمسجد عمر مكرم.

ورحلت عن عالمنا أمس الإذاعية والإعلامية الكبيرة صديقة حياتي، حيث أعلن خبر الوفاة العديد من زملائها الإعلاميين، وأيضًا مجموعة من تلاميذها في مجال الإذاعة، وتعد الراحلة الكبيرة صديقة حياتي من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل.

وعملت صديقة حياتي لسنوات طويلة في إذاعة الشرق الأوسط وقدمت العديد من البرامج الإذاعية عبر أثير تلك الإذاعة العريقة، وهى والدة مطرب الراب أبيوسف.

وكانت قد نعت الإعلامية والفنانة اسعاد يونس الراحلة قائلة وداعا رفيقة الدرب صديقة حياتى الغالية رافقتها سنين طويلى وليالى في استوديوهات الهوا واروقة مكاتب إذاعة الشرق الأوسط وتعلمت منها الكثير كانت ونعم الصديقة والاستاذة وداعا يا حبيبة وانا لله وانا اليه راجعوان.