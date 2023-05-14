شكرا لقرائتكم خبر عن "19 ب" بدور العرض السينمائية 31 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور العرض السينمائية فيلم "19 ب"، يوم 31 مايو الجارى، وهو من الأعمال المنتظر طرحها حيث بدأ صناعه في عمليات الدعاية بطرح البوستر الرسمي تمهيدًا لعرضه في السينمات المصرية، بالتزامن مع جولة في المهرجانات الدولية التي بدأها في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر مع عروض أخرى في مهرجانات سينمائية دولية في كل من السويد والمغرب وغيرها من الدول.

والفيلم من بطولة سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، وتدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.

وعرض الفيلم لأول مرة في الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، حيث مثل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان وحصل الفيلم على أكثر من جائزة، حيث حصد المنتج محمد حفظي جائزة أفضل فيلم عربي وقيمتها 10 آلاف دولار، وأيضًا حاز الفيلم على جائزة لجنة الاتحاد الدولي للنقاد فيبرسي، وحصد مدير التصوير مصطفى الكاشف على جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني.