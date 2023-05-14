شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يحذف حسابه على تويتر بسبب الهجوم بعد تغريدة The Little Mermaid والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذف الممثل المصرى الكندى مينا مسعود حسابه على موقع تويتر بعدما تعرض لحملة كبيرة من الهجوم إثر تعليقه وتغريدته الذى قال فيها إنه لا يتوقع لفيلم The Little Mermaid أن يحقق رقم فيلمه علاء الدين على مستوى الإيردات قائلاً إنه لن يصل للمليار دولار، وأرجع ذلك لأن فيلم علاء الدين كان مختلفًا.



مينا مسعود

تغريدة مينا مسعود تم مقابلتها بعدد كبير من التغريدات التي هاجمته بحجة أنه يقلل من فيلم The Little Mermaid، وبالتالي لجأ إلى إغلاق حسابه على تويتر مثلما يظهر في الصورة التي توضح أن الحساب تم حذفه.



حساب مينا مسعود

وقد اشتهر مسعود، بدور علاء الدين في الفيلم العالمى Aladdin، الذى قام بتأليفه جاي ريتشي ومن إنتاح ديزني، وشارك فيه إلى جانبه الممثل الشهير ويل سميث فى دور الجنى الذى يخرج من المصباح، خلال القصة الشهيرة التى حققت نجاحًا كبيرًا بعالم السينما مثلما ظهر فى الإيردات.