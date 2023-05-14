الأب بطرس دانيال يزور الفنان عمرو محمد على ويهديه مصحفًا وأسماء الله الحسنى

القاهرة - سامية سيد - زار الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما الفنان عمرو محمد على الشهير بـ"شقشق مسلسل أرابيسك" فى منزله مساء أمس السبت للاطمئنان على صحته وأهداه مصحفًا داخل علبة مُطَعّمة بالصدف ومنقوش عليها أسماء الله الحسنى، داعيًا له بالشفاء من مرض التصلب المتعدد "MS" الذى أصابه منذ أكثر من 17 عامًا وتسبب فى ابتعاده عن الأضواء متمنيًا أن يعاود نشاطه الفني من جديد.

ورافق الأب بطرس دانيال فى زيارته كل من الفنان حمزة العيلى والفنانة هند حسنى، وخلال الزيارة أعرب عمرو محمد على عن امتنانه وشكره للدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين والفنانة نهال عنبر والنقابة لاستجابتهم بمنحه عضوية عاملة وتقديم تسهيلات للعلاج والتأمين، كما وجّه الشكر للأطباء الذين اهتموا بحالته وأصدقائه من الوسط الفني الذين سألوا عنه بعد الكشف عن حالته وأسباب غيابه.

وساهمت هذه الزيارة فى رفع الروح المعنوية للفنان عمرو محمد على الذى عبر عن شكره للأب بطرس دانيال وما يقوم به من جهود لرعاية الفن والفنانين وخاصة الذين ابتعدوا عن الأضواء لأسباب مرضية والاهتمام بهم والتواصل معهم حتى لا يطويهم النسيان، وهو ما عبرت عنه والدة عمرو وشقيقه أحمد، كما وجهوا الشكر للفنان حمزة العيلى الذى حرص على هذه الزيارة والفنانة هند حسنى رفيقة طفولة عمرو محمد على والتى شاركته عددًا من الأعمال.

ووعد الأب بطرس دانيال باستمرار التواصل مع الفنان عمرو محمد على وبذل كل المساعى للتخفيف عنه والتواصل مع المسئولين والجهات المختلفة لتسهيل إجراءات علاجه مناشداً كل من يستطيع تقديم يد العون للتخفيف من معاناة هذا الفنان االذى قدم العديد من الروائع الدرامية والسينمائية حتى يمر من محنته ويعاود نشاطه الفنى.

وكان برنامج حكايات زينب انفرد فى ديسمبر 2022 بأول حوار وظهور للفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أرابيسك بعد اختفائه وغيابه عن الأضواء لمدة تزيد عن 17 عاما، منذ قدم آخر أعماله وهو مسلسل حدائق الشيطان عام 2006، كشف خلاله عن مأساة مرضه وإصابته بمرض التصلب المتعدد "ms"، الذى أعجزه عن الحركة وأثر على نظره وسبب له عدم اتزان مما جعله لا يخرج من بيته منذ سنوات، وبعدها توالت ردود الأفعال لمساعدته، فبمجرد أن شاهد الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين حوار الفنان عمرو محمد على تلفزيون الخليج 365 تواصل معه ومع والدته وأعلن منحه عضوية عاملة بنقابة الممثلين ومعاش استثنائى، واستضافه الإعلامى الدكتور عمرو الليثى فى برنامجه واحد من الناس وناش كل من يستطيع المساعدة فى علاجه، وأهدى البرنامج عمرتين للفنان ووالدته، وفور انتهاء الحلقة تواصل الدكتور حسام صلاح مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة مع الليثى معلناً علاج الفنان على نففقة الدولة بمستشفيات الجامعة.