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المؤلف الموسيقى هشام خرما يفتتح البطولة العالمية لألعاب الماء بالغردقة

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القاهرة - سامية سيد - قدم المؤلف الموسيقى هشام خرما موسيقى البطولة العالمية لألعاب الماء والمقامة في مدينة الغردقة، حيث تستضيف مصر ثلاث بطولات مائية تتضمن كأس العالم للبالية المائي، وتصفيات كرة الماء الشاطئية، وكأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، بمشاركة ما يقرب من 600 متسابق من جميع أنحاء العالم.

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وقام خرما بتأليف وعزف الموسيقى الرسمية للمسابقة، كما عزف مقطوعات موسيقية من تأليفه، بجانب عزف مقطوعتين جديدتين لأول مرة، وامتازت موسيقى هشام خرما بإيقاع مميز يتناسب مع أجواء الفعالية، مع استخدام الآلات جدية لخلق إيقاع ملائمة للإيقاع المائي.

 

بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، يشارك فيه ما يقرب من 600 متسابق من جميع أنحاء العالم، وهو واحد من 3 بطولات مائية تستضيفها مصر، بالإضافة إلى كأس العالم للباليه المائي، وتصفيات كرة الماء الشاطئية.

 

يشار إلى أن المؤلف والموزع الموسيقى هشام خرما قدم موسيقى من تأليفه في افتتاح كأس العالم للجمباز والتى اقيمت في مصر 27 إبريل الماضى، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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