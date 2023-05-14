شكرا لقرائتكم خبر عن زينة وعفرتو ومروان موسى يعزون أبيوسف لوفاة والدته صديقة حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم كل من النجمة زينة ومطربي الراب عفروتو ومروان موسى، التعازى لمطرب الراب أبيوسف لوفاة والدته الإعلامية صديقة حياتى.

وكتبت زينة، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الإعلامية الكبيرة صديقة حياتى ووالدة أبيوسف في ذمة الله البقاء والدوام لله في وفاة والدتك الغالية ربنا يرحمها".

وكتب عفروتو عبر إنستجرام: بعيد عن أي حاجة، انتقلت إلى رحمة الله والدة الزميل يوسف محمد الطاي "أبيوسف" أتمنى تدعولها بالرحمة والمغفرة، والتراك اللي نزل ده غصب عننا عشان الأغاني محطوطة على البلاتفورم بموعد مسبق، ربنا يصبرك يا يوسف في الجنة إن شاء الله وشد حيلك".

وكتب مروان موسى: التراك اللي نزل ده غصب عننا عشان الأغاني محطوطة على البلاتفورم كذا يوم ولو كان بأيدي كنت منزلتهوش تقديرًا واحترامًا لـ أبيوسف بعد وفاة والدته ربنا يصبرك يا يوسف".



زينة

ورحلت عن عالمنا أمس الإذاعية والإعلامية الكبيرة صديقة حياتي، حيث أعلن خبر الوفاة العديد من زملائها الإعلاميين، وأيضًا مجموعة من تلاميذها في مجال الإذاعة، وتعد الراحلة الكبيرة صديقة حياتي من أشهر نجوم الإذاعة المصرية عبر تاريخها الطويل.

كشفت أسرة الإعلامية الراحلة صديقة حياتى عن موعد ومكان تلقى عزائها حيث سيكون يوم الثلاثاء المقبل بمسجد عمر مكرم.

وعملت صديقة حياتي لسنوات طويلة في إذاعة الشرق الأوسط وقدمت العديد من البرامج الإذاعية عبر أثير تلك الإذاعة العريقة، وهى والدة مطرب الراب أبيوسف.

وكانت قد نعت الإعلامية والفنانة اسعاد يونس الراحلة قائلة وداعا رفيقة الدرب صديقة حياتى الغالية رافقتها سنين طويلى وليالى في استوديوهات الهوا واروقة مكاتب إذاعة الشرق الأوسط وتعلمت منها الكثير كانت ونعم الصديقة والاستاذة وداعا يا حبيبة وانا لله وانا اليه راجعوان.