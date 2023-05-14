شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد: أغنية "بعلنها" رومانسية وردود الفعل فاقت توقعاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب هيثم سعيد عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بلعنها" الذى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا تخطت حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وقال هيثم في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى من داخل الوسط الفني وخارجه، والأغنية جديدة عليا عن التي قدمته قبل ذلك.

وأضاف صورت الأغنية في لبنان تحت قيادة المخرج اللبناني فادى حداد، وكنت سعيد بالتعاون معه لأنه حريص على ظهور الكليب في أفضل صورة.





وقدم هيثم سعيد عملًا غنائيًا رومانسياً بكل تفاصيله من حيث اللحن والنص والتوزيع الموسيقي والأداء، معربا عن سعادته بهذا العمل الغنائي الذي وصفه بأنه من الأغنيات القريبة جداً إلى قلبه.

واعتبر هيثم سعيد أن أغنية "بعلنها" رسالة لكل عاشق بأن يعلن عن حبه ولا يتأخر في ذلك، خاصة أن الحب من الأمور الأساسية في الحياة حيث إن الاستقرار يؤدي إلى حياة سعيدة.





وطرح مؤخرا المطرب هيثم سعيد أحدث أغانيه التي تحمل اسم "بعلنها" من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع محمد ياسر، وإخراج فادى حداد، على موقع يوتيوب والمنصات الغنائية وتقول كلمات الأغنية:

أنا بعلنها رسميا أنا استسلمت

واوقع ليكي إن كلامي ده من القلب

بجيب سيرتك سواء ساكت او إتكلمت

قانون العشق مابتكرهشي لو بتحب

وبعلنها..

بدونك عشت بالعافية

ف قلبي مفيش حتت دافية

ما تسمحي ليا بالفرصة

عشان تبقي النفوس صافية

وبعلنها..

بدونك عيشت بالعافية

ف قلبي مفيش حتت دافية

وبحلفلك لا يوم هنسى

خدي الضمانات بقى الكافية

ومش عيب إن أنا أغلط عيب أتمادى

رجوعك ليا دة قضية وحلم كبير

ومشتاقلك وبشتاقلك وبزيادة

يا ريت قلبك يكون يا حبيبتي محضر خير

وطرح هيثم سعيد مؤخرًا أحدث كليباته "بصوت مصري" إهداء لمصر وشعبها، حيث تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في نيل القناطر، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع عمر إسماعيل مكس وماستر عمار خاطر ومن إخراج بتول عرفة.





كما سبق وطرح هيثم سعيد أغنية "حلوة عنيه"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وقام بتصويرها وسط المناظر الطبيعية في لبنان وقام المخرج فادى حداد بتركيز العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة.