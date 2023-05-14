شكرا لقرائتكم خبر عن Eurovision 2023.. السويدية لورين تصنع التاريخ بفوزها الثانى بجائزة يوروفيجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت السويد المركز الأول فى مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2023"، بينما احتلت فنلندا المركز الثانى، حيث شهدت ليلة السبت إقامة النهائى الكبير لـ"Eurovision 2023"، فى مدينة ليفربول البريطانية.

الفائزة فى مسابقة هذا العام هى المغنية السويدية لورين، التى أبهرت الجماهير بأغنيتها الناجحة Tattoo "الوشم"، حيث حصلت على إجمالى مذهل بلغ 583 نقطة، وذلك وفقًا لما نشره موقع "euronews".



المغنية السويدية لورين

أصبحت لورين المفضلة لدى وكلاء المراهنات، والتى فازت قبل ذلك بالمسابقة فى عام 2012 بأغنيتها التى تصدرت المخططات "Euphoria"، لتصبح بذلك بطلة يوروفيجن مرتين، وتنضم الآن إلى جونى لوجان من أيرلندا كواحدة من شخصين فقط فازا فى يوروفيجن مرتين، كما أنها أول امرأة تفوز بالجائزة مرتين.

يمثل فوز السويد فوزها السابع فى المسابقة، حيث ربطتها بأيرلندا باعتبارها أكثر الدول نجاحًا فى تاريخ Eurovision، وعلى الرغم من عدم فوزها بالمركز الأول، أثبتت فنلندا أنها المفضلة لدى الجماهير وحصلت على المركز الثانى برصيد 526 نقطة.



الفائزة بجائزة يوروفيجن 2023



منافسة قوية فى عروض يوروفيجن

وحسب ما نشره موقع صحيفة "CNN" الأمريكية، أقيم حفل Eurovision هذا العام فى بريطانيا نيابة عن أوكرانيا الفائزة بجائزة العام الماضى، بسبب ظروف الحرب التى تعيشها فى مواجهة روسيا، حيث أقيم العرض فى بريطانيا لأول مرة منذ أكثر من عقدين، بعد أن تدخلت البلاد - التى احتلت المركز الثانى العام الماضى - لتولى مهام الاستضافة نيابة عن الفائزين فى بطولة 2022 أوكرانيا، بينما سيحصل الفائزون بالسويد العام المقبل على جوائز الاستضافة.

قدمت المملكة المتحدة عرضًا دراميًا ومؤثرًا أشاد بالنازحين بسبب الحرب، كما تم الاحتفال بموسيقى كلا البلدين، لكن المنظمين قالوا يوم الجمعة إن طلبا من الرئيس فولوديمير زيلينسكى للتحدث فى العرض قوبل بالرفض.

وحصد الثنائى الإلكترونى الأوكرانى Tvorchi المركز السادس بقوة، بينما عادت بريطانيا إلى موقعها التقليدى نحو قاع قائمة المتصدرين، لتحتل المرتبة 25 - المركز قبل الأخير.



أحد عروض يوروفيجن 2023



الجمهور يتابع عروض يوروفيجن 2023

بدورها، قالت لورين لشبكة CNN قبل الجولة النهائية: إن "فوزى الأول كان أحد أهم اللحظات فى حياتى"، وأضافت "كنت فنانة تكافح أحاول أن أجد طريقى.. إنه مثل الوطن بالنسبة لى، مجتمع يوروفيجن.. إنها مساحة آمنة بالنسبة لى".

وقالت لورين بعد إعلان فوزها: "إنه شعور جنونى.. هذا سريالى للغاية، أنا سعيدة وممتنة لجميع من صوتوا لى"، وأضافت "الشيء الوحيد الذى أشعر به الآن هو الكثير من الحب، ولم أكن أعتقد أن هذا سيحدث فى أعنف أحلامى".