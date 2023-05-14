شكرا لقرائتكم خبر عن دانى بيرد بإطلالة غريبة وكيت وينسلت مع ابنتها ميا على سجادة الـ bafta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "البافتا"، حضور النجمة كيت وينسلت وابنتها ميا ثريبلتون وشارون هورجان والمغني البريطاني داني بيرد والذي ظهر بإطلاله غريبة.

كيت وينسلت وابنتها ميا في حفل جوائز البافتا

حفل جوائز البافتا

حفل جوائز البافتا

حفل جوائز البافتا وجاءت القائمة المتنافسين في جوائز البافتا كـ التالى: أفضل مسلسل دراما أفضل مسلسل دراما Bad Sisters The Responder Sherwood Somewhere Boy أفضل مسلسل قصير أفضل مسلسل قصير A Spy Among Friends Mood The Thief, His Wife and the Canoe This Is Going to Hurt أفضل مسلسل عالمى أفضل مسلسل عالمى The Bear Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story Wednesday Oussekine Pachinko The White Lotus أفضل ممثلة أفضل ممثلة بيلي بايبر I Hate Suzie Too إيميلدا ستونتون The Crown كيت وينسلت I Am Ruth ماكسين بيك Anne - سارة لانكشاير Julia فيكي مكلور Without Sin أفضل ممثل أفضل ممثل بن ويشاو This Is Going to Hurt - تشاسك سبنسر - The English كيليان مورفي Peaky Blinders - جاري أولدمان - Slow Horses مارتن فريمان The Responder - تارون إيجرتون - Black Bird أفضل ممثل مساعد أفضل ممثل مساعد عادل أختر - Sherwood جاك لودن - Slow Horses جوش فينان - The Responder سليم ضو The Crown - صامويل بوتوملي - Somewhere Boy ويل شارب - The White Lotus أفضل ممثلة مساعدة أفضل ممثلة مساعدة أديلايو أديدايو - The Responder أن ماري داف Bad Sisters - فيونا شو Andor - جاسمين جوبسون - Top Boy ليزلي مانفيل - Sherwood سافرون هوكينج - Top Boy أفضل مسلسل طويل "مستمر" أفضل مسلسل طويل "مستمر" Casualty EastEnders Emmerdale Printer

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