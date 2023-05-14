- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن دانى بيرد بإطلالة غريبة وكيت وينسلت مع ابنتها ميا على سجادة الـ bafta والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "البافتا"، حضور النجمة كيت وينسلت وابنتها ميا ثريبلتون وشارون هورجان والمغني البريطاني داني بيرد والذي ظهر بإطلاله غريبة.
كيت وينسلت وابنتها ميا في حفل جوائز البافتا
حفل جوائز البافتا
حفل جوائز البافتا
حفل جوائز البافتا
وجاءت القائمة المتنافسين في جوائز البافتا كـ التالى:أفضل مسلسل دراما
Bad Sisters
The Responder
Sherwood
Somewhere Boyأفضل مسلسل قصير
A Spy Among Friends
Mood
The Thief, His Wife and the Canoe
This Is Going to Hurtأفضل مسلسل عالمى
The Bear
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Wednesday
Oussekine
Pachinko
The White Lotusأفضل ممثلة
بيلي بايبر I Hate Suzie Too
إيميلدا ستونتون The Crown
كيت وينسلت I Am Ruth
ماكسين بيك Anne -
سارة لانكشاير Julia
فيكي مكلور Without Sinأفضل ممثل
بن ويشاو This Is Going to Hurt -
تشاسك سبنسر - The English
كيليان مورفي Peaky Blinders -
جاري أولدمان - Slow Horses
مارتن فريمان The Responder -
تارون إيجرتون - Black Birdأفضل ممثل مساعد
عادل أختر - Sherwood
جاك لودن - Slow Horses
جوش فينان - The Responder
سليم ضو The Crown -
صامويل بوتوملي - Somewhere Boy
ويل شارب - The White Lotusأفضل ممثلة مساعدة
أديلايو أديدايو - The Responder
أن ماري داف Bad Sisters -
فيونا شو Andor -
جاسمين جوبسون - Top Boy
ليزلي مانفيل - Sherwood
سافرون هوكينج - Top Boyأفضل مسلسل طويل "مستمر"
Casualty
EastEnders
Emmerdale
Printer
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز