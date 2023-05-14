شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى: مسلسل حضرة العمدة رسالة لدور المرأة فى المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم محمود عبد المغني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مسلسل حضرة العمدة الذى تم طرحه في موسم رمضان على قناة الحياة، لم يتحدث فقط عن تمكين المرأة، فالمرأة أيضًا في حياتنا هي كل شيء وهي الأم والأخت والزوجة، ولكن المسلسل سلط الضوء على مشاكل مختلفة وأهمية دور المرأة المصرية والعربية في المجتمع.

مسلسل "حضرة العمدة" شارك فى بطولته بجانب محمود عبد المغنى كل من روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وأعرب النجم محمود عبد المغنى، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على فيلم "يوم 13" الذى يعرض حاليًا في السينمات قائلا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الفيلم تجربة جديدة على السينما المصرية، ووجود المخرج وائل عبدالله التي تجمعنى به كيميا خاصة ونجحنا في أفلام سابقة منها الشبح والجزيرة وملاكى إسكندرية، ساهم في نجاح العمل، بالإضافة إلى كل أبطاله منهم الفنان شريف منير وداوود ودينا الشربينى وأحمد زاهر ومحمد ثروت وغيرهم، وكلنا تعبنا في تصويره وكواليسه كانت ممتعة.

وأضاف عبد المغنى العمل ليس رعب فقط بل يوجد به كوميدى وغموض وسسبنس، والحمد لله إلى وقتنا هذا متصدر الإيرادات اليومية.

فيلم يوم 13 بطولة كل من: أحمد داود، دينا الشربيني، محمود عبد المغنى، شريف منير، جومانا مراد، محمد ثروت، نسرين أمين، نهى عابدين، جيهان خليل، أروى جودة، أحمد زاهر، مجدى كامل، محمد كيلانى، فيدرا، إيناس كامل، نهال عنبر، محمد الصاوي، أميرة نايف وتأليف وإخراج وائل عبد الله، ويعد أول أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D.

تدور أحداث فيلم "يوم 13" فى إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذى يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذى ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، ليعيش مغامرات داخل القصر من أجل اكتشاف الحقيقة.