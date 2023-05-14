فن ومشاهير

حجاب ودمية وأزياء بألوان فاقعة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز bafta.. صور

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القاهرة - سامية سيد -  

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "البافتا"، حضور جاك لودين و موان رضوان الذي ظهر مرتديا بدلة صفراء ويحمل دمية و ريبيكا فيرغسون و الديجتال كرياتور زينب جيوا التي ظهرت بالحجاب.

 

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

 

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

 

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

 

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

 

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

 

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

 

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

 

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

 

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

 

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

 

وجاءت القائمة المتنافسين في جوائز البافتا كـ التالى:

أفضل مسلسل دراما

Bad Sisters

The Responder

Sherwood

Somewhere Boy

 

 

أفضل مسلسل قصير

A Spy Among Friends

Mood

The Thief, His Wife and the Canoe

This Is Going to Hurt

 

 

أفضل مسلسل عالمى

The Bear

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Wednesday

Oussekine

Pachinko

The White Lotus

 

 

 

أفضل ممثلة

بيلي بايبر -  I Hate Suzie Too

إيميلدا ستونتون -  The Crown

كيت وينسلت I Am Ruth -

ماكسين بيك Anne -

سارة لانكشاير - Julia

فيكي مكلور Without Sin -

 

 

 

أفضل ممثل

 

بن ويشاو This Is Going to Hurt -

تشاسك سبنسر - The English

كيليان مورفي Peaky Blinders -

جاري أولدمان - Slow Horses

مارتن فريمان The Responder -

تارون إيجرتون - Black Bird

 

أفضل ممثل مساعد

عادل أختر - Sherwood

جاك لودن - Slow Horses

جوش فينان - The Responder

سليم ضو The Crown -

صامويل بوتوملي - Somewhere Boy

ويل شارب - The White Lotus

 

أفضل ممثلة مساعدة

أديلايو أديدايو - The Responder

أن ماري داف Bad Sisters -

فيونا شو Andor -

جاسمين جوبسون - Top Boy

ليزلي مانفيل - Sherwood

سافرون هوكينج - Top Boy

 

أفضل مسلسل طويل "مستمر"

Casualty

EastEnders

Emmerdale

Printer

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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