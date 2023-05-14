شكرا لقرائتكم خبر عن حجاب ودمية وأزياء بألوان فاقعة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز bafta.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "البافتا"، حضور جاك لودين و موان رضوان الذي ظهر مرتديا بدلة صفراء ويحمل دمية و ريبيكا فيرغسون و الديجتال كرياتور زينب جيوا التي ظهرت بالحجاب.

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta

نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta وجاءت القائمة المتنافسين في جوائز البافتا كـ التالى: أفضل مسلسل دراما Bad Sisters The Responder Sherwood Somewhere Boy أفضل مسلسل قصير A Spy Among Friends Mood The Thief, His Wife and the Canoe This Is Going to Hurt أفضل مسلسل عالمى The Bear Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story Wednesday Oussekine Pachinko The White Lotus أفضل ممثلة بيلي بايبر - I Hate Suzie Too إيميلدا ستونتون - The Crown كيت وينسلت I Am Ruth - ماكسين بيك Anne - سارة لانكشاير - Julia فيكي مكلور Without Sin - أفضل ممثل بن ويشاو This Is Going to Hurt - تشاسك سبنسر - The English كيليان مورفي Peaky Blinders - جاري أولدمان - Slow Horses مارتن فريمان The Responder - تارون إيجرتون - Black Bird أفضل ممثل مساعد عادل أختر - Sherwood جاك لودن - Slow Horses جوش فينان - The Responder سليم ضو The Crown - صامويل بوتوملي - Somewhere Boy ويل شارب - The White Lotus أفضل ممثلة مساعدة أديلايو أديدايو - The Responder أن ماري داف Bad Sisters - فيونا شو Andor - جاسمين جوبسون - Top Boy ليزلي مانفيل - Sherwood سافرون هوكينج - Top Boy أفضل مسلسل طويل "مستمر" Casualty EastEnders Emmerdale Printer

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