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شكرا لقرائتكم خبر عن حجاب ودمية وأزياء بألوان فاقعة على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز bafta.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "البافتا"، حضور جاك لودين و موان رضوان الذي ظهر مرتديا بدلة صفراء ويحمل دمية و ريبيكا فيرغسون و الديجتال كرياتور زينب جيوا التي ظهرت بالحجاب.
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
نجوم ومشاهير العالم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا - bafta
وجاءت القائمة المتنافسين في جوائز البافتا كـ التالى:
أفضل مسلسل دراما
Bad Sisters
The Responder
Sherwood
Somewhere Boy
أفضل مسلسل قصير
A Spy Among Friends
Mood
The Thief, His Wife and the Canoe
This Is Going to Hurt
أفضل مسلسل عالمى
The Bear
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Wednesday
Oussekine
Pachinko
The White Lotus
أفضل ممثلة
بيلي بايبر - I Hate Suzie Too
إيميلدا ستونتون - The Crown
كيت وينسلت I Am Ruth -
ماكسين بيك Anne -
سارة لانكشاير - Julia
فيكي مكلور Without Sin -
أفضل ممثل
بن ويشاو This Is Going to Hurt -
تشاسك سبنسر - The English
كيليان مورفي Peaky Blinders -
جاري أولدمان - Slow Horses
مارتن فريمان The Responder -
تارون إيجرتون - Black Bird
أفضل ممثل مساعد
عادل أختر - Sherwood
جاك لودن - Slow Horses
جوش فينان - The Responder
سليم ضو The Crown -
صامويل بوتوملي - Somewhere Boy
ويل شارب - The White Lotus
أفضل ممثلة مساعدة
أديلايو أديدايو - The Responder
أن ماري داف Bad Sisters -
فيونا شو Andor -
جاسمين جوبسون - Top Boy
ليزلي مانفيل - Sherwood
سافرون هوكينج - Top Boy
أفضل مسلسل طويل "مستمر"
Casualty
EastEnders
Emmerdale
Printer
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