شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز بصحبة ابنها إيمى بشوارع بيفرلى هيلز بعد حملة فيلمها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المغنية جينيفر لوبيز على التنزه بصحبة طفلها البالغ من العمر 15 عامًا إيمي فى لوس أنجلوس، وذلك بعد جولة ترويجية ناجحة لفيلمها The Mother، بدت فيها النجمة البالغة من العمر 53 عامًا، بإطلالة غير رسمية في سترة سوداء قصيرة وسراويل الجينز الفضفاض عندما خرجت مع ابنها فى نزهتهما داخل بيفرلى هيلز.



لوبيز وابنها

من ناحية أخرى يبدو أن علاقة بن أفليك وجينيفر لوبيز لم تتأثر بما تم رصده مؤخراً من أعين المصورين حينما بدا عليهما التوتر بارزاً للغاية خلال احتفال لوبيز بعرض فيلمها الأخير the mother، حينما ظهرت وهى توجه تحذيرات لزوجها، فيما بدا هو بوجه عبس، وهو ما أطلق حملة من التعليقات على تلك الصور عبر وسائل السوشيال ميديا متذكرين ما حصل في حفل الجرامى من صور مشابهه جعلت البعض يخمن حول اقتراب انتهاء العلاقة.

إلا أنهما وفى اليوم الثانى ظهرا معاً وهما يسيران والضحكات تسيطر على وجوههما بصورة كبيرة مثلما ذكر تقرير ديلى ميل وكأنها رسالة للجميع حول متانة علاقتهما.

جدير بالذكر أن ما حصل خلال حفل فيلمها لا يعد الأول فى تاريخ علاقتهما على مدار سنتين، وسبق وحصل فيهما الأمر من قبل، وذلك بعدما سبق وحصل نفس الموقف، حينما كانا معاً بحفل الجرامى، وظهر على وجه بن أفليك علامات الضيق من تحذيرات لوبيز ومطالبتها له بضرورة الابتسام أكثر.