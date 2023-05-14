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شكرا لقرائتكم خبر عن جاري أولدمان وجودي لوف على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز bafta.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت القائمة المتنافسين في جوائز البافتا كـ التالى:
أفضل مسلسل دراما
Bad Sisters
The Responder
Sherwood
Somewhere Boy
أفضل مسلسل قصير
A Spy Among Friends
Mood
The Thief, His Wife and the Canoe
This Is Going to Hurt
أفضل مسلسل عالمى
The Bear
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Wednesday
Oussekine
Pachinko
The White Lotus
أفضل ممثلة
بيلي بايبر - I Hate Suzie Too
إيميلدا ستونتون - The Crown
كيت وينسلت I Am Ruth -
ماكسين بيك Anne -
سارة لانكشاير - Julia
فيكي مكلور Without Sin -
أفضل ممثل
بن ويشاو This Is Going to Hurt -
تشاسك سبنسر - The English
كيليان مورفي Peaky Blinders -
جاري أولدمان - Slow Horses
مارتن فريمان The Responder -
تارون إيجرتون - Black Bird
أفضل ممثل مساعد
عادل أختر - Sherwood
جاك لودن - Slow Horses
جوش فينان - The Responder
سليم ضو The Crown -
صامويل بوتوملي - Somewhere Boy
ويل شارب - The White Lotus
أفضل ممثلة مساعدة
أديلايو أديدايو - The Responder
أن ماري داف Bad Sisters -
فيونا شو Andor -
جاسمين جوبسون - Top Boy
ليزلي مانفيل - Sherwood
سافرون هوكينج - Top Boy
أفضل مسلسل طويل "مستمر"
Casualty
EastEnders
Emmerdale
Printer
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta
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