شكرا لقرائتكم خبر عن جاري أولدمان وجودي لوف على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز bafta.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "البافتا"، حضور جاري أولدمان وجودي لوف و سوزانا ريد، وذلك إضافة إلى جاك لودين و موان رضوان، والذي ظهر مرتديا بدلة صفراء ويحمل دمية و ريبيكا فيرغسون و الديجتال كرياتور زينب جيوا والذي ظهرت بالحجاب. وجاءت القائمة المتنافسين في جوائز البافتا كـ التالى: أفضل مسلسل دراما Bad Sisters The Responder Sherwood Somewhere Boy أفضل مسلسل قصير A Spy Among Friends Mood The Thief, His Wife and the Canoe This Is Going to Hurt أفضل مسلسل عالمى The Bear Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story Wednesday Oussekine Pachinko The White Lotus أفضل ممثلة بيلي بايبر - I Hate Suzie Too إيميلدا ستونتون - The Crown كيت وينسلت I Am Ruth - ماكسين بيك Anne - سارة لانكشاير - Julia فيكي مكلور Without Sin - أفضل ممثل بن ويشاو This Is Going to Hurt - تشاسك سبنسر - The English كيليان مورفي Peaky Blinders - جاري أولدمان - Slow Horses مارتن فريمان The Responder - تارون إيجرتون - Black Bird أفضل ممثل مساعد عادل أختر - Sherwood جاك لودن - Slow Horses جوش فينان - The Responder سليم ضو The Crown - صامويل بوتوملي - Somewhere Boy ويل شارب - The White Lotus أفضل ممثلة مساعدة أديلايو أديدايو - The Responder أن ماري داف Bad Sisters - فيونا شو Andor - جاسمين جوبسون - Top Boy ليزلي مانفيل - Sherwood سافرون هوكينج - Top Boy أفضل مسلسل طويل "مستمر" Casualty EastEnders Emmerdale Printer

جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta



جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta



جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta



جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta



جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta



جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta



جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta



جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta



جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta



جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta

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