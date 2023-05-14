فن ومشاهير

جاري أولدمان وجودي لوف على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز bafta.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن جاري أولدمان وجودي لوف على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز bafta.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "البافتا"، حضور جاري أولدمان وجودي لوف و سوزانا ريد، وذلك إضافة إلى جاك لودين و موان رضوان، والذي ظهر مرتديا بدلة صفراء ويحمل دمية و ريبيكا فيرغسون و الديجتال كرياتور زينب جيوا والذي ظهرت بالحجاب. 

 

 

وجاءت القائمة المتنافسين في جوائز البافتا كـ التالى: 

أفضل مسلسل دراما 

Bad Sisters

The Responder

Sherwood

Somewhere Boy

 

 

أفضل مسلسل قصير 

A Spy Among Friends

Mood

The Thief, His Wife and the Canoe

This Is Going to Hurt

 

 

أفضل مسلسل عالمى

The Bear

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Wednesday 

Oussekine

Pachinko

The White Lotus

 

 

 

أفضل ممثلة 

بيلي بايبر -  I Hate Suzie Too

إيميلدا ستونتون -  The Crown

كيت وينسلت I Am Ruth -

ماكسين بيك Anne -

سارة لانكشاير - Julia

فيكي مكلور Without Sin -

 

 

 

أفضل ممثل 

 

بن ويشاو This Is Going to Hurt - 

تشاسك سبنسر - The English

كيليان مورفي Peaky Blinders -

جاري أولدمان - Slow Horses 

مارتن فريمان The Responder -

تارون إيجرتون - Black Bird

 

أفضل ممثل مساعد 

عادل أختر - Sherwood

جاك لودن - Slow Horses 

جوش فينان - The Responder

سليم ضو The Crown - 

صامويل بوتوملي - Somewhere Boy

ويل شارب - The White Lotus 

 

أفضل ممثلة مساعدة

أديلايو أديدايو - The Responder

أن ماري داف Bad Sisters - 

فيونا شو Andor -

جاسمين جوبسون - Top Boy 

ليزلي مانفيل - Sherwood 

سافرون هوكينج - Top Boy

 

أفضل مسلسل طويل "مستمر"

Casualty

EastEnders 

Emmerdale

Printer

 

جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta (1)
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta

 


جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta (2)
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta

 


5
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta

 


جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta (4)
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta

 


جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta (5)
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta

 


جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta (6)
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta

 


جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta (7)
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta

 


جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta (8)
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta

 


جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta (9)
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta

 


جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta (10)
جاري أولدمان وجودي لوف على سجادة الحمراء لحفل توزيع الـ bafta

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا