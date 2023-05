شكرا لقرائتكم خبر عن جاري أولدمان وجودي لوف على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز bafta.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "البافتا"، حضور جاري أولدمان وجودي لوف و سوزانا ريد، وذلك إضافة إلى جاك لودين و موان رضوان، والذي ظهر مرتديا بدلة صفراء ويحمل دمية و ريبيكا فيرغسون و الديجتال كرياتور زينب جيوا والذي ظهرت بالحجاب.

وجاءت القائمة المتنافسين في جوائز البافتا كـ التالى:

أفضل مسلسل دراما

Bad Sisters

The Responder

Sherwood

Somewhere Boy

أفضل مسلسل قصير

A Spy Among Friends

Mood

The Thief, His Wife and the Canoe

This Is Going to Hurt

أفضل مسلسل عالمى

The Bear

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Wednesday

Oussekine

Pachinko

The White Lotus

أفضل ممثلة

بيلي بايبر - I Hate Suzie Too

إيميلدا ستونتون - The Crown

كيت وينسلت I Am Ruth -

ماكسين بيك Anne -

سارة لانكشاير - Julia

فيكي مكلور Without Sin -

أفضل ممثل

بن ويشاو This Is Going to Hurt -

تشاسك سبنسر - The English

كيليان مورفي Peaky Blinders -

جاري أولدمان - Slow Horses

مارتن فريمان The Responder -

تارون إيجرتون - Black Bird

أفضل ممثل مساعد

عادل أختر - Sherwood

جاك لودن - Slow Horses

جوش فينان - The Responder

سليم ضو The Crown -

صامويل بوتوملي - Somewhere Boy

ويل شارب - The White Lotus

أفضل ممثلة مساعدة

أديلايو أديدايو - The Responder

أن ماري داف Bad Sisters -

فيونا شو Andor -

جاسمين جوبسون - Top Boy

ليزلي مانفيل - Sherwood

سافرون هوكينج - Top Boy

أفضل مسلسل طويل "مستمر"

Casualty

EastEnders

Emmerdale

Printer