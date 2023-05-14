شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسو فرقة رضا: محمود رضا ظل يرقص حتى عمر 86 عاما ولم يوقفه غير الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت القناة الوثائقية فيلما وثائقيا عن "فرقة رضا"، والذى يوثق قصة الفرقة المصرية الشهيرة ومؤسسها الفنان "محمود رضا"، ويحكي كيف تحولت الفرقة فى حقبة الستينيات لأحد أهم أذرع القوة المصرية الناعمة.

وكشفوا مجموعة من مؤسسى فرقة رضا بأن الفنان محمود رضا كان لديه شغف بالرقص من طفولته ولم يستطع شيء أن يوقفه عن الرقص سوى الموت، وأنه أحد مساعديه كان بصحبته أثناء تدربه على الرقص حتى كان عمره 86 عاماً، لأن الرقص بالنسبة له هو الهواء الذى يتنفسه.

ويرصد الفيلم كيفية استلهام الفنان "محمود رضا" فكرة إنشاء الفرقة، وتجواله في الداخل والخارج، ورفقته مع الموسيقار المصري الراحل "على إسماعيل" من أجل تحويل الحلم إلى حقيقة.

وكذلك يلقي الفيلم الضوء على عدد من الأسماء البارزة التي أسست نجاح الفرقة خلال عقود متتالية، مثل: فريدة فهمي، وحسن فهمي، وعلي رضا، إلى جانب آخرين أدّوا أدوارًا رئيسية من خلف الستار.

الفيلم يُبرز أيضًا نجاح رضا وفرقته في تغيير مفهوم الرقص الشعبي لدى قطاع عريض من الجماهير، ويُقدم تحليلًا للأزمات التي واجهت الفرقة خلال حقبة السبعينيات وما تلاها من أوقات، في استعراض للتغييرات السياسية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال تلك السنوات.

هذا ويشهد الفيلم حضورًا لافتًا لمجموعة من الضيوف، منهم الفنانة "شيرين رضا"، والكاتبة الصحفية "هبة محمد علي"، إلى جوار عدد من الرعيل الأول للفرقة، ومنهم: محاسن حسن، ونبيل مبروك، ومحمد جداوى.