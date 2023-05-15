شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تحصد جائزة بافتا أفضل ممثلة.. تعرف على قائمة الفائزين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت الأكاديمية البريطانية للتلفزيون البافتا، جوائزها، حيث نالت كيت وينسلت جائزة أفضل ممثلة، عن دورها في مسلسل I Am Ruth، فيما نال جائزة البافتا أفضل ممثل الفنان بن ويشا عن مسلسل This is Going to Hurt.

بينما نالت جائزة الأكاديمية البريطانية للتلفزيون لأفضل ممثلة كوميدية Siobhán McSweeney عن دورها في مسلسل Derry Girls الكوميدي، بينما نال جائزة الأكاديمية البريطانية للتلفزيون لأفضل أداء كوميدي Lenny Rush عن Am I Being Unreasonable وهو ممثل من ذوي الهمم.

فيما نالت جائزة البافتا لأفضل ممثلة مساعدة آن-ماري داف عن Bad Sisters، بينما نال مسلسل I Am Ruth جائزة SINGLE DRAMA .

فيما ذهبت جائزة أفضل مسلسل دولى إلى مسلسل Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story، وأفضل مسلسل قصير من نصيب Mood، فيما حصد جائزة تلفزيون الواقع مسلسل ibby, Are You Home Yet?، وحصد جائزة أفضل ممثل مساعد الفنان عديل أختار عن مسلسل Sherwood .

وكانت منافسات جوائز البافتا كالتالي:

أفضل مسلسل دراما

Bad Sisters

The Responder

Sherwood

Somewhere Boy

أفضل مسلسل قصير

A Spy Among Friends

Mood

The Thief, His Wife and the Canoe

This Is Going to Hurt

أفضل مسلسل عالمى

The Bear

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Wednesday

Oussekine

Pachinko

The White Lotus

أفضل ممثلة

بيلي بايبر - I Hate Suzie Too

إيميلدا ستونتون - The Crown

كيت وينسلت I Am Ruth -

ماكسين بيك Anne -

سارة لانكشاير - Julia

فيكي مكلور Without Sin -

أفضل ممثل

بن ويشاو This Is Going to Hurt -

تشاسك سبنسر - The English

كيليان مورفي Peaky Blinders -

جاري أولدمان - Slow Horses

مارتن فريمان The Responder -

تارون إيجرتون - Black Bird

أفضل ممثل مساعد

عادل أختر - Sherwood

جاك لودن - Slow Horses

جوش فينان - The Responder

سليم ضو The Crown -

صامويل بوتوملي - Somewhere Boy

ويل شارب - The White Lotus

أفضل ممثلة مساعدة

أديلايو أديدايو - The Responder

أن ماري داف Bad Sisters -

فيونا شو Andor -

جاسمين جوبسون - Top Boy

ليزلي مانفيل - Sherwood

سافرون هوكينج - Top Boy

أفضل مسلسل طويل "مستمر"