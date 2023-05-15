شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت تحصد جائزة بافتا أفضل ممثلة.. تعرف على قائمة الفائزين "صور" والان مع تفاصيل الخبر
بينما نالت جائزة الأكاديمية البريطانية للتلفزيون لأفضل ممثلة كوميدية Siobhán McSweeney عن دورها في مسلسل Derry Girls الكوميدي، بينما نال جائزة الأكاديمية البريطانية للتلفزيون لأفضل أداء كوميدي Lenny Rush عن Am I Being Unreasonable وهو ممثل من ذوي الهمم.
فيما نالت جائزة البافتا لأفضل ممثلة مساعدة آن-ماري داف عن Bad Sisters، بينما نال مسلسل I Am Ruth جائزة SINGLE DRAMA .
فيما ذهبت جائزة أفضل مسلسل دولى إلى مسلسل Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story، وأفضل مسلسل قصير من نصيب Mood، فيما حصد جائزة تلفزيون الواقع مسلسل ibby, Are You Home Yet?، وحصد جائزة أفضل ممثل مساعد الفنان عديل أختار عن مسلسل Sherwood .
وكانت منافسات جوائز البافتا كالتالي:
أفضل مسلسل دراما
Bad Sisters
The Responder
Sherwood
Somewhere Boy
أفضل مسلسل قصير
A Spy Among Friends
Mood
The Thief, His Wife and the Canoe
This Is Going to Hurt
أفضل مسلسل عالمى
The Bear
Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Wednesday
Oussekine
Pachinko
The White Lotus
أفضل ممثلة
بيلي بايبر - I Hate Suzie Too
إيميلدا ستونتون - The Crown
كيت وينسلت I Am Ruth -
ماكسين بيك Anne -
سارة لانكشاير - Julia
فيكي مكلور Without Sin -
أفضل ممثل
بن ويشاو This Is Going to Hurt -
تشاسك سبنسر - The English
كيليان مورفي Peaky Blinders -
جاري أولدمان - Slow Horses
مارتن فريمان The Responder -
تارون إيجرتون - Black Bird
أفضل ممثل مساعد
عادل أختر - Sherwood
جاك لودن - Slow Horses
جوش فينان - The Responder
سليم ضو The Crown -
صامويل بوتوملي - Somewhere Boy
ويل شارب - The White Lotus
أفضل ممثلة مساعدة
أديلايو أديدايو - The Responder
أن ماري داف Bad Sisters -
فيونا شو Andor -
جاسمين جوبسون - Top Boy
ليزلي مانفيل - Sherwood
سافرون هوكينج - Top Boy
أفضل مسلسل طويل "مستمر"
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