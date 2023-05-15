شكرا لقرائتكم خبر عن 45 عامًا على فيلم "البؤساء".. أول بطولات ليلى علوى السينمائية أمام فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأحد، 45 عامًا على عرض فيلم "البؤساء"، حيث طرح فى مثل هذا اليوم 14 مايو 1978، ويعد الفيلم أولى بطولات النجمة ليلى علوى السينمائية وقدمته مع النجوم فريد شوقى و يوسف وهبى وكان أول دور بطولة لها إمامهم.

وفيلم "البؤساء"، من بطولة فريد شوقى ويوسف وهبى، وعادل أدهم، وعبد الوارث عسر، محسنة توفيق، وفردوس عبد الحميد، وليلى علوى، ومن إخراج عاطف سالم والفيلم عن رواية فيكتور هوجو.

وتدور أحداث الفيلم حول الرجل الفقير الذي يدخل السجن نتيجة سرقته لرغيف خبز، ليهرب بعدها ويكون ثروة ويصبح من الأغنياء، لكن ذلك لا يحميه من معايره الناس له و أصله.

تظهر الفنانات ليلى علوى ولبلبة وسوسن بدر وهيدى كرم بأدوار أخوات في فيلم آل شلبى للمخرجة أيتن أمين والذى انطلق تصويره منذ أيام، وتدور أحداث الفيلم حول تجمع هؤلاء الأخوات في مناسبة عائلية معينة ويحدث العديد من المفارقات، والفيلم يشارك في بطولته أسماء جلال، محمود البزاوى وحسن مالك، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام.

ليلى علوى سيطرح فيلمها الجديد "شوجر دادى" في دور العرض يوم 25 مايو الجارى ، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم بطولتها مع ، بيومى فؤاد، حمدي الميرغني، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وتامر هجرس وجوهرة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.