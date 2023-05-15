شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد تعلن خطوبتها لـ محمد الخطيب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن خطوبتها من مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، ونشرت أسماء أبو اليزيد صور خطوبتها التي تمت قبل يومين وتحديدا يوم 12 مايو.



أسماء أبو اليزيد و محمد الخطيب أسماء أبو اليزيد و محمد الخطيب



أسماء أبو اليزيد و محمد الخطيب أسماء أبو اليزيد و محمد الخطيب



أسماء أبو اليزيد و محمد الخطيب أسماء أبو اليزيد و محمد الخطيب



أسماء أبو اليزيد و محمد الخطيب أسماء أبو اليزيد و محمد الخطيب

يذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد في السينما، فيلم "الدعوة عامة" لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

وكان المخرج وائل فرج قد تحدث لتليفزيون السابع عن كواليس تصوير فيلم الدعوة عامة، قائلا: "كواليس العمل كانت لذيذة و التعامل مع الفنان أحمد الفيشاوى سهل والتجربة كويسة و أنا دخلت المجال كمساعد مخرج الأول واشتغلت مونتير لسنين وده فدنى في المونتاج بس أنا طول الوقت من جوايا مخرج".

وعن تعب توتا آخر أيام تصوير الفيلم، رد قائلا: "محمد عبد الرحمن اتقربنا لبعض خلال التصوير وعرفته وحبيته جدا وبقى أقرب ناس لقلبى، والمشكلة الصحية لما حصلت لتوتا كان عندى مشكلة إزاى الفيلم هيكمل و كان آخر يومين شغل أكشن ومجهود كبير وهيكون تعب عليه ووصلت لحلول واستكملنا الفيلم في يومين التصوير وكان لازم اتصرف عشان الفيلم يكمل".