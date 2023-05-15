شكرا لقرائتكم خبر عن 63 عامًا على عرض فيلم "غرام فى السيرك".. لـ إسماعيل ياسين وبرلنتى عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين، 63 عامًا على عرض فيلم "غرام في السيرك"، حيث طرح فى مثل هذا اليوم 15 مايو 1960، وفيلم "غرام فى السيرك"من بطولة إسماعيل يس، برلنتى عبد الحميد، نجوى فؤاد، توفيق الدقن، فاروق عجرمة وأحمد فرحات، وتأليف عبد الحميد جودة السحار وإخراج حسين فوزى.

تدور أحداث الفيلم حول شطا الذى يعمل فى السيرك، ويتبنى الطفل فلفل، يطمع شطا فى الزواج من جميلة التى تعمل جرسونة فى البوفيه، يعجب بها أيضًا حسان أحد لاعبى السيرك فتبادله مشاعره رغم أنه متزوج من إحدى لاعبات السيرك.

يسعى شطا لتحسين حالته تنتقل جميلة لتعمل كبهلوانة فى السيرك ويصبح شطا بالتالى مهرج السيرك والذى يحرز نجاحا كبيرا، يسعى ليستعيد فلفل الذى ألحقه بإحدى الملاجئ لحالته المادية الصعبة، ويرفض الملجأ الاستجابة لطلبه لأنه غير متزوج، أخيرا تستجيب جميلة لحبه وتتزوجه بعد أن قطعت علاقتها بحسان.

وإسماعيل ياسين ومازال الجمهور حتى الآن يتابع أعماله سواء فى السينما أو المسرح بنفس حالة الاستمتاع بما يقدمه من إفيهات ومشاهد كوميدية، ومن أبرز أفلامه التى حملت اسمه "إسماعيل ياسين فى مستشفى المجانين"، "إسماعيل ياسين طرزان"، "إسماعيل ياسين فى جنينة الحيوانات"، "إسماعيل ياسين فى البوليس"، وغيرها من الأفلام.

من أشهر إيفهات سمعه كانت في فيلم "ابن حميدو" ، فهو من أكثر الأعمال التي تحتوي علي إفيهات للراحل إسماعيل ياسين وعرض عام 1957 ومنها فتشني فتش وتطلع ايه دي يا باز أفندي.. تكونشي شوكولاتة والله يا بني مانا شايف.