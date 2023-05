جمالها حديث الجمهور.. حميد الشاعري يحتفل بعقد قران ابنته الكبرى “نبيلة”.. هوية العريس مفاجأة!!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 مايو 2023 02:51 صباحاً - احتفل الفنان حميد الشاعري بعقد قران ابنته الكبرى نبيلة على شاب من خارج الوسط الفني يُدعى “شوان” في إطار عائلي داخل إحدى قاعات المناسبات بالقاهرة الجديدة، وتألقت العروس نبيلة حميد الشاعري، بفستان أبيض بسيط مع وضع حجاب على رأسها خلال عقد القران.

حميد الشاعري في عقد قران ابنته

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بعض اللقطات من هذا الحدث السعيد، والتي جاء أبرزها من خلال مقطع فيديو ظهر فيه حميد الشاعري أثناء إقامة مراسم عقد القران مع ابنته وزوجها وأفراد العائلة.

ومن المنتظر عقد حفل زفاف كبير خلال أيام بحضور أغلب نجوم الطرب والفن، وبخاصة من جيل التسعينيات.

وقام “نديم” ابن “الشاعري” بنشر صورة من كواليس عقد القران عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” وظهر خلالها مع والده وعلق “من كتب كتاب اختي”.

عقد قران نبيلة حميد الشاعري

كان حميد الشاعري احتفل بخطبة ابنته في مارس عام 2022 بحضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين.

صورة من خطوبة نبيلة حميد الشاعري العام الماضي 2022

نبيلة الشاعري تحترف الغناء

وتحدثت نبيلة حميد الشاعري التي تحترف الغناء والتلحين غلى خطى والدها في وقتٍ سابق، أنها انطلقت في الغناء منذ نعومة أظافرها، ولكن كانت والدتها تُعارض دخولها إلى عالم الفن في بدايتها.

وأكدت نبيلة أنها عندما كانت صغيرة في السن، كانت تقدم أغاني ووالدها كان يُنزل هذه الأغاني ويقوم بإرسالها إلى الأصدقاء والعائلة، من أجل سماع صوتها، ومع الوقت بدأت والدتها في تشجيعها بسبب تحمسها لما وجدت الفنانة نفسها فيه.

وخلال مداخلة هاتفية عبر الفيديو كونفرانس، استكملت نبيلة حديثها للإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مؤكدة أنها تحب شخصية والدها للغاية، وسعيدة بشغفه بالفن، وعدم بحثه عن الشهرة فقط، وهو ما يجعله مميزًا عن بعض المطربين الكبار.

يذكر أن نبيلة الشاعري طرحت مؤخرًا ثاني أغانيها باللغة الإنجليزية وتحمل اسمSo Suddenly، والأغنية من كلماتها وألحانها، وهي أول تجاربها فى الألحان، توزيع والدها حميد الشاعرى، ميكس وماستر محمود الشاعري.

وكانت أول أغاني نبيلة better than me باللغة الإنجليزية عبر موقع «يوتيوب»، وكانت من ألحان وتوزيع والدها ومن كلماتها، وأخرج الأغنية شقيقها نوح الشاعرى.

حميد الشاعري :

من ناحية أخرى، أعلن الفنان حميد الشاعري مؤخرا من خلال لقائه في برنامج “وكمن” مع الإعلامية مها السنباطى وهشام حنفى نجم الأهلى السابق على إذاعة أون سبورت أف أم 93.7 عن بداية مشواره الفني وخصوصا ألبوم عيونها

قال حميد الشاعري أن هذا الألبوم لم يحقق نجاحًا ولكن المفارقة أن اغنية عيونها أصبحت “تريند” فى الوقت الحالى بعد مرور أكثر من 30 عامًا.

تابع إنه رغم عدم نجاح ألبوم عيونها لكن الشركة المنتجة فى ذلك الوقت كانت مؤمنة بموهبته وأصرت على العمل معه مجددًا، وأنتجت له بعد ذلك البوم رحيل الذى حقق نجاحًا مذهلاً وتحديدًا أغنية “وين أيامك وين”، وأكد الشاعرى أن أغنية “عينى” التى جمعته مع المطرب هشام عباس من أنجح أغانى الدويتو التى قدمها خلال مسيرته.

يذكر ان شارك حميد الشاعري في لجنة تحكيم “برنامج الدوم” للموسم الثاني على التوالي، وهو برنامج المسابقات الأضخم في مصر والوطن العربي، ويعود حميد من المملكة العربية السعودية لاستكمال تصوير الحلقات النهائية للبرنامج الذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.

أحدث أعمال حميد الشاعري

وكان حميد الشاعري قدم في رمضان الماضي تتر مسلسل «مذكرات زوج» لطارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ولقي نجاحًا كبيرًا فور عرضه لمدة 15 يومًا في رمضان، وتقول كلمات الأغنية: «مين دول مين دول أنا فجأة بقيت مذهول.. أنا كنت حاجة وعشرين وكبرت في غمضة عين.. احنا سنة كام أو فين.. حددلي انهو سنين.. مالكم واقفين ساكتين.. متلخبط عندي ذهول».

السهر والانبساط آخر تريو لحميد الشاعري

كما قدم حميد الشاعري في بداية العام أغنية تريو بعنوان «السهر والانبساط»، وشاركه الغناء كل من أكرم حسني وهشام عباس، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وقت عرضها على المنصات المختلفة والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني..

وحرص “الشاعري” مؤخرًا على حضور حفل “روائع الموجي” وسط تواجد عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الفن والإعلام المصري والعربي، ونشر صورة له مع المستشار تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ووجه له الشكر والتحية على تكريم مسيرة فنان مبدع بحجم محمد الموجي.

