بعد عام واحد من الزواج.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج يُفجّر ضجة على مواقع التواصل.. والأخير يعلّق بـ طريقته الخاصة!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 مايو 2023 03:50 صباحاً - تصدر اسم الفنان محمد فراج والفنانة بسنت شوقي الترند عبر مواقع السوشيال ميديا وذلك بسبب انتشار أخبار تؤكد انفصالهما.

رد عملي من “فراج” على انفصاله عن بسنت شوقي

رد محمد فراج علي هذه الأخبار عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” فنشر مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته من خلال إجازتهم في دبي وذلك عبر خاصية الاستوري، ظهرت بسنت في الصور وهي تتناول وجبة الإفطار على فيو مميز .

كما نشرت الفنانة بسنت شوقى على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور “إنستجرام” صورا لها تجمعها مع زوجها الفنان محمد فراج وأصدقائهما، ما اعتبره المتابعون بمثابة رد منها على أنباء الطلاق المنتشرة

كذلك نفت الفنانة بسنت شوقي طلقها من محمد فراج على طريقتها الخاصة بعد أن نشر فراج بوستر وفيديو من فيلمه المقبل “فوي فوي”، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، لتقوم بسنت بتشجيعه من خلال التعليقات معبرة عن سعادتها بنجاح أعماله.

واحتفل منذ عام الثنائي محمد فراج وبسنت بزواجهم، في شهر مايو من العام الماضي 2022، وكان ذلك بأحد الفنادق المطلة على البحر في منطقة سهل حشيش بالغردقة، وحضر العديد من الفنانين المقربين لهم.

خبر انفصال محمد فراج عن زوجته

كشف مصدر مقرب من محمد فراج عن حقيقة هذا الخبر، فقام بنفيه تماما، وقال في تصريحات صحفية: “فراج وبسنت في دبي بيقضوا إجازة والأتنين زي الفل مفيش حاجة من الكلام ده”.

وأضاف: “بعض الصفحات على السوشيال ميديا بيستخدموا اسامي الفنانين في أخبار كاذبة عشان يلموا مشاهدات”.

آخر ظهور للثنائي ببرنامج رامز جلال

جدير بالذكر أن آخر ظهور للثنائي سويا على الشاشة كان في رمضان 2023 الماضي بعد وقوعهما ضحيتا مقبل رامز جلال.

شارك الفنان محمد فراج فى السباق الرمضانى المنقضى بمسلسل “حرب” بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، إنجى المقدم، تأليف هانى سرحان والإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث المسلسل حول عضو في أحد الجماعات الإرهابية المتطرفة يدعى (الظافر)، ويحاول تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مصر، لكنه يتعرض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية.

يُذكر أن الفنانة بسنت شوقى شاركت فى الدراما الرمضانية بمسلسل “علاقه مشروعة” بطولة ياسر جلال، داليا مصطفى، مى عمر، بسنت شوقى، مراد مكرم، تأليف سماح الحريرى والإخراج خالد مرعى .

كما شاركت بسنت شوقي في مسلسل كابوس ويعتبر المسلسل أول إنتاج عربي أصلي لمنصة “ستارز بلاي”، وشاركها البطولة ركين سعد، كادي القيسي، عبد الله بن حيدر، الفنان السعودي سعيد صالح، وتم تصويره في أكثر من دولة عربية، تحت إشراف مجموعة من المخرجين .

ويستعد فراج لاستكمال تصوير مسلسله بطن الحوت، منتصف الشهر الجاري، ومن المقرر عرضه في شهر أغسطس على منصة شاهد.

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