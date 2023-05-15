تبرأ منها للأبد.. أول صورة لوالد أنغام الذي كرهته ورفضت مقابلته لسنوات طويلة.. طلع فنان شهير!!

كتب امير فتحي في الاثنين 15 مايو 2023 03:50 صباحاً - تنتمى الفنانة أنغام لعائلة فنّية ووالدها الموسيقار محمد على سليمان وبعد عشر سنوات من الخلاف بين أنغام وأبيها التي وصلت إلى القضاء والمحاكم، فاجأت أنغام الجميع بزيارة مفاجئة لأبيها مصطحبة معها طفلها وطبيبها الخاص، بعد أن تلقت اتصالاً هاتفيًا من عمها محمود سليمان يخبرها بأن والدها ملازم الفراش وأصيب بارتفاع حاد في درجة الحرارة وطلب منها أن تسارع بزيارته.

خلاف أنغام مع والدها الموسيقار محمد سليمان:-

ترجع بداية خلاف أنغام مع والدها الموسيقار محمد سليمان عندما قررت أنغام الزواج من مهندس الصوت مجدي عارف وهو ما كان يرفضه والدها، وكان إتمام الزواج سببًا في قطيعة كبيرة بينهما.

أنغام ووالدها الملحن محمد علي سليمان

وبعد مرور عشر سنوات على خلافاتها مع والدها تلقت اتصالًا، من عمها محمود سليمان يخبرها أن والدها ملازم الفراش وأصيب بارتفاع حاد في درجة الحرارة وطلب منها أن تسارع إلى زيارته، فنسيت خلافاتهما على الفور واصطحبت طبيبها الخاص ونجلها وذهبت إلى بيته لتطمئن عليه، وذابت على الفور المشكلات وسط بكائها، وفيما بعد دعمته في انتخابات نقابة الموسيقيين عام 2011، وحضر بعدها حفل ختام فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الموسيقى العربية، وصعد إلى المسرح وهي تغني وعانقها أمام الجميع.

أنغام ووالدها

خلاف أنغام وغنوة:

وكانت الفنانة انغام هاجمت اختها من الأب غنوة التى لم تكن مرحبة بها في الوسط الفني، ووصفتها بأنها ليست لديها المقدرة الكافية التي تجعلها مطربة مشهورة، وذكرت فى أحد البرامج التلفزيونية أنها من الممكن أن تكون أفضل في أماكن أخرى غير الغناء، قائلة: ليس لدي مشكلة معها، أنا قلت إنها ممكن أن تكون أحسن في أماكن ثانية، وللأسف هي لم تقبل نصيحتي، لأنها ما زالت صغيرة، وأعتقد أن والدي هو الآخر لم يكن موافقا على دخول غنوة الغناء، لأنه لو وافق كان ساعدها كما ساعدني.

وفي إحدى المداخلات الهاتفية، هاجمت السيدة ماجدة والدة غنوة، الفنانة، قائلة: أنغام التي تعد شقيقة لغنوة من الوالد فقط كانت سبب هجرة المنتجين لغنوة.

ورحلت غنوة عن عالمنا إثر تعرضها لحادث سير أودى بحياتها بعد نحو 12 ساعة، حيث تعرضت لكسور ونزيف داخلي لفظت أنفاسها عصر في المستشفى.

أنغام تعلق على أزمة تجاهلها زينة عماد في «حفل الموجي»

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة أنغام على التعليق على هجوم الجمهور عليها بسبب زعم البعض بتجاهلها الفنانة زينة عماد في حفل الموجي، والذي تم أحيائه الأيام الماضية.

فقالت الفنانة أنغام خلال أحد اللقاءات الإعلامية أن الصور المتدوالة سوء ظن من البعض متابعةً:”أنا أول واحدة سلمت عليها هي زينة كما تقابلنا خلف الكواليس”.

كما كشفت رأيها بها قائلة ً:”جميلة وصوتها رائع، وفنانة مشرفة وحاجة حلوة أوي طالعة من السعودية”.

وكانت أنتشرت بعض الصور والفيديوهات في الفترة الماضية التي تشير بتجاهل الفنانة أنغام التعامل مع الفنانة زينة في حفل الموجي، مما سبب هجوم حاد عليها.

جدير بالذكر أنه في الفترة الماضية تم إحياء حفل الموجي على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بمشاركة نخبة من نجوم الفن أبرزهم: أنغام، شيرين عبدالوهاب، وائل جسار، كذلك الفنان صابر الرباعي، عبادي جوهر، ماجد المهندس، مي فاروق، وآخرون.

أنغام في حفل «ليلة صوت مصر»

على الجانب الآخر، كانت الفنانة أنغام قد خطفت أنظار وقلوب متابعيها في حفلها الغنائي الأخير الذي انطلق في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الشهور الماضية، بعنوان «ليلة صوت مصر» تحت رعاية المستشار تركي آل شيخ.

وحرص مجموعة كبيرة من نجوم ونجمات الفن والغناء علي توجيه رسائل مؤثرة للفنانة أنغام بهذه المناسبة.

أبرزهم كانت الفنانة أحلام الذي كتبت عبر حسابها الرسمي علي موقع تويتر :”الغناء أمام أنغام رهبة تانية لأنها مختلفة وصوت مصر ومطربة عظيمة وصوت مختلف ودائمًا أقولها أنتي أختي”.

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