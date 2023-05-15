كتب امير فتحي في الاثنين 15 مايو 2023 05:47 صباحاً - أثارت الفنانة الاستعراضية التونسية نرمين صفر الجدل بعد طرح أحدث أغانيها بعنوان “على سرير النوم” على اليوتيوب وعدد من منصات التواصل الاجتماعي.

وتقول كلمات الاغنية: “على سرير النوم دلعني على سرير النوم دلعني جاني الحليوه العسلية وجابلي بيرة وشامبانيا شرب وفرفشني شوية.. وعلى سرير النوم دلعني بسته كمان أنا أنا في خده يا محلى جماله وقده ونمت أنا أنا على صدره على سرير النوم دلعني عطف عليا بجماله يا محلى همزه واهزاره وسبته يعمل ما بدى له وعلى سرير النوم دلعني.”

وقد حققت الاغنية حوالي اكثر من مئة الف مشاهدة بعد اقل من 48 ساعة على طرحها على اليوتيوب غير انها اثارت الجدل بين المتابعين.

وجاء في التعليقات على الاغنية: “ملا مصيبة هاذي ماشية لمصر بش تعمل فضايحها عن النطاق العربي تو . شيء يحشم والله” و “تحس الي لكليب باش تعملو ميا خليفة تحت اشعة الشمس

كانت هذه تفاصيل خبر نرمين صفر تثير الجدل بـ “على سرير النوم دلعني”.. وما علاقة ميا خليفة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.