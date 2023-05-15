شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون تنتهى من أغنية "حلم عمرى" وتطرح الكليب بتوقيع المخرج فادى حداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة العراقية شذى حسون، من وضع اللمسات الأخيرة على أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "حلم عمري" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادى حداد.

وكانت شذى حسون والمطرب فوديل، طرحا ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.

وطرحت المطربة العراقية شذى حسون مؤخرًا أغنية بعنوان "كلمة حلوة" والتي قدمتها على طريقة الدويتو مع المطرب محمد قماح، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.

وطرحت شذى حسون أيضا، أغنية "واعر" على طريقة الفيديو كليب التي لحنها لها الموسيقار طلال، من كلمات الشاعر خالد المريخى، وتوزيع حسام كامل، وتولى علاء الأنصارى مهمة إخراج الكليب.

الأغنية قدمتها شذى حسون باللهجة المغربية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي، خطفت به شذى حسون الأضواء، ليضاف إلى سجل نجاحاتها الفنية، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية وكليب طربي بامتياز، لما يحمله العمل من فكر فني موسيقي وأسلوب رشيق.