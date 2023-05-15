شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Pope's Exorcist يحقق أكثر من 70 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم راسل كرو الرعب الجديد The Pope's Exorcist إلى 70 مليونا و204 آلاف دولار فى شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه في أبريل الماضى.

فيلم الرعب The Pope's Exorcist مستوحى من الملفات الحقيقة للأب جابرييل أورث، رئيس طارد الأرواح الشريرة في الفاتيكان، حيث يتبع البابا طارد الأرواح الشريرة آمورث، وهو يحقق في حيازة طفل صغير بشكل مرعب وينتهي بكشف مؤامرة عمرها قرون حاول الفاتيكان يائسا إخفاءها.

ويقوم ببطولة فيلم الرعب The Pope's Exorcist كل من: راسل كرو، دانيال زوفاتو، اليكس ايسو، فرانكو نيرو، بيتر ديسوزا فيجوني، لوريل مارسدن، كورنيل جون، ريان أوجرادي.

وكان موقع Deadline قد كشف عن انضمام دينزل واشنطن إلى الجزء الثاني المرتقب من فيلم راسل كرو Gladiator، وأكد الموقع أن واشنطن الذى يمتلك في رصيده جائزتين أوسكار، اقترب للغاية من المشاركة في الجزء الثاني من الفيلم الذى يعتبر من ضمن الأبرز على مستوى العالم لما حققه من نجاح كبير.

ويعتبر بذلك الفيلم هو عودة لعمل ريدلى سكوت مع دينزل واشنطن للمرة الأولى منذ 16 عامًا حينما اشتركا فى فيلم American Gangster الذى حصد 266 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.